बिहार से जन्मदिन की पार्टी मनाने कोडरमा पहुंचे 5 दोस्त, तिलैया डैम में नहाने के दौरान डूबने से दो की मौत
कोडरमा के तिलैया डैम में डूबने से दो युवकों की मौत हो गयी है.
Published : October 15, 2026 at 11:18 PM IST
कोडरमा: जिला के तिलैया डैम में एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दरअसल बिहार से 5 युवक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी मनाने कोडरमा पहुंचे थे. जहां पार्टी मनाने के बाद सभी दोस्त तिलैया डैम पहुंच गए और कुछ युवक तिलैया डैम में नहाने लगे इसी दौरान दो युवक डैम के गहरे पानी मे समा गए और डूबने से उनकी मौत हो गई.
डैम में नहाने के दौरान डूबने से दो युवकों की मौत हो गई. मृतक युवकों की उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच बतायी जा रही है. जानकारी के अनुसार, बिहारशरीफ और पटना से पांच युवक अपने एक दोस्त का जन्मदिन की पार्टी मनाने कोडरमा आये थे. कोडरमा पहुंचने पर पांचों युवकों ने पार्टी मनाया और जमकर शराब का सेवन किया और जब नशा सिर पर चढ़ा तो सभी दोस्त पहुंच गए तिलैया डैम और डैम के पास पहुंचते ही नशे में युवक नहाने के लिए तिलैया डैम में उतर गए और जब तक इनका नशा उतरता दो युवक मौत के गाल में समा चुके थे.
हालांकि स्थानीय लोगों ने तीन युवकों को डूबने से बचा लिया लेकिन दो युवक की डूबने से मौत हो चुकी थी. इस हादसे की सूचना मिलते ही बरही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को पानी से बाहर निकलवाया.
बरही थाना प्रभारी बिनोद यादव ने बताया कि बिहार से पांच युवक जन्मदिन की पार्टी के लिए कोडरमा आये थे, जहां तिलैया डैम में डूबने से दो युवकों की मौत हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है.
बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद से लगातार लोग पार्टी मनाने कोडरमा पहुंचते हैं और यहां जमकर शराब का सेवन करते हैं और शराब के नशे में घटना के शिकार बन जाते हैं.
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