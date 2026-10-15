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बिहार से जन्मदिन की पार्टी मनाने कोडरमा पहुंचे 5 दोस्त, तिलैया डैम में नहाने के दौरान डूबने से दो की मौत

घटनास्थल पर जमा लोग (कोडरमा) ( ETV Bharat )

कोडरमा: जिला के तिलैया डैम में एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दरअसल बिहार से 5 युवक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी मनाने कोडरमा पहुंचे थे. जहां पार्टी मनाने के बाद सभी दोस्त तिलैया डैम पहुंच गए और कुछ युवक तिलैया डैम में नहाने लगे इसी दौरान दो युवक डैम के गहरे पानी मे समा गए और डूबने से उनकी मौत हो गई.

डैम में नहाने के दौरान डूबने से दो युवकों की मौत हो गई. मृतक युवकों की उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच बतायी जा रही है. जानकारी के अनुसार, बिहारशरीफ और पटना से पांच युवक अपने एक दोस्त का जन्मदिन की पार्टी मनाने कोडरमा आये थे. कोडरमा पहुंचने पर पांचों युवकों ने पार्टी मनाया और जमकर शराब का सेवन किया और जब नशा सिर पर चढ़ा तो सभी दोस्त पहुंच गए तिलैया डैम और डैम के पास पहुंचते ही नशे में युवक नहाने के लिए तिलैया डैम में उतर गए और जब तक इनका नशा उतरता दो युवक मौत के गाल में समा चुके थे.