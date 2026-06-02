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संभल में गंगा नदी में तीन दोस्त डूबे; दो युवकों की मौत, नहाते समय गहरे पानी में चले गये

युवकों की तलाश करते गोताखोर ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान तीन दोस्त गंगा में डूब गए, जिनमें से दो की मौत हो गई. गंगा स्नान करते समय तीन दोस्त अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एक युवक को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया, जबकि उसके दो साथी लापता हो गए. सूचना मिलते ही गोताखोरों ने दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को गंगा से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. युवकों की तलाश करते गोताखोर (Video credit: ETV Bharat)



पूरा मामला जनपद संभल के जुनावई थाना क्षेत्र स्थित सकरा गंगा घाट का है. जनपद अलीगढ़ के तीन दोस्त कलश यात्रा में शामिल होने के लिए गंगा घाट पर आए थे. तीनों दोस्त गंगा में स्नान करते समय गहरे पानी में चले गए. मौके पर स्थानीय लोगों ने एक युवक को तो जिंदा बाहर निकाल लिया, जबकि उसके दो दोस्त गंगा में लापता हो गए.