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संभल में गंगा नदी में तीन दोस्त डूबे; दो युवकों की मौत, नहाते समय गहरे पानी में चले गये

स्थानीय निवासी विनोद कुमार ने बताया कि एक युवक को बाहर निकाल लिया गया है.

युवकों की तलाश करते गोताखोर
युवकों की तलाश करते गोताखोर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 8:30 PM IST

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संभल : जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान तीन दोस्त गंगा में डूब गए, जिनमें से दो की मौत हो गई. गंगा स्नान करते समय तीन दोस्त अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एक युवक को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया, जबकि उसके दो साथी लापता हो गए. सूचना मिलते ही गोताखोरों ने दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को गंगा से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

युवकों की तलाश करते गोताखोर (Video credit: ETV Bharat)



पूरा मामला जनपद संभल के जुनावई थाना क्षेत्र स्थित सकरा गंगा घाट का है. जनपद अलीगढ़ के तीन दोस्त कलश यात्रा में शामिल होने के लिए गंगा घाट पर आए थे. तीनों दोस्त गंगा में स्नान करते समय गहरे पानी में चले गए. मौके पर स्थानीय लोगों ने एक युवक को तो जिंदा बाहर निकाल लिया, जबकि उसके दो दोस्त गंगा में लापता हो गए.

स्थानीय निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वह लोग जनपद अलीगढ़ के गांव आलमपुर से आए थे. सकरा गंगा घाट पर गंगा नदी में डूबने से दो युवकों मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हम लोग कलश लेकर चल रहे थे. इस बीच तीन युवक गंगा नदी में उतर गए और गहरे पानी में चले गए.

उन्होंने बताया कि लोगों ने शोर मचाया कि कुछ लोग डूब गए हैं. एक युवक को बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद गोताखोरों ने दोनों युवकों की तलाश शुरू की और करीब एक घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला. इस दौरान पुलिस को घटना की सूचना दी गई. मृतक जनपद अलीगढ़ के निवासी थे. दोनों की पहचान श्यामू और प्रवीन के रूप में हुई है.



जूनावई थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि यह तीनों व्यक्ति जनपद अलीगढ़ के रहने वाले थे. गंगा में नहाने के लिए तीनों एक साथ गंगा घुसे थे और ज्यादा पानी होने की वजह से गहरे गड्ढे में चले गए. ग्रामीणों ने एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया और दो लोग डूब गए. गोताखोरों को बुलाया गया. दोनों की मौत हो चुकी थी. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है.

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