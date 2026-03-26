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एक ही जिले में 48 घंटे में दो युवकों की संदिग्ध मौत, पब्लिक टॉयलेट और रास्ते में पड़े हुए मिले शव

हमीरपुर: जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ दो दिनों के भीतर दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इन घटनाओं ने पूरे शहर में तबाही का माहौल पैदा कर दिया है और लोगों के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि अभी तक मौत के असली कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती तौर पर नशे की ओवरडोज को लेकर लोग संदेह जता रहे हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पहला मामला मंगलवार शाम का है. बजूरी क्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय दिव्यांश अचानक अचेत अवस्था में पाए गए. बताया जा रहा है कि वो एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे थे. ड्यूटी से घर लौटते समय सलासी के पास स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोशी की हालत में देखा और तुरंत डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दिव्यांश की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. अपने बेटे को खोने का सदमा उसकी मां सहन नहीं कर पाईं और उसने कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. हालांकि मरीजों ने उन्हें भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है और अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

पब्लिक टॉयलेट में मिली लाश

दूसरी घटना बुधवार दोपहर सामने आई, जब भोटा चौक स्थित पब्लिक टॉयलेट परिसर में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला. युवक हमीरपुर के बिझड़ी का रहने वाला था. स्थानीय लोगों ने उसे भी तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा नहीं सके और मृत घोषित कर दिया. लगातार हुई इन दोनों घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है.