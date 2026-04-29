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दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

खटीमा/रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले से दो बड़ी खबरें सामने आई है. दोनों मामलों में दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पहला मामला खटीमा थाना क्षेत्र का है, जहां वनगवां में एक युवक का शव खेत में मिला है. वहीं दूसरा मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 27 साल के युवक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

खेत में मिला युवक का शव: पहला मामला खटीमा क्षेत्र का है. यहां 23 साल के हीरा सिंह का शव खेतों में मिला है. युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंचे. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

हीरा सिंह का शव घर से करीब 100 मीटर दूर ही मिला है. परिजनों ने बताया कि बीती रात हीरा सिंह घर से खाना खा कर किसी से मिलने गया था. इसी दौरान रात 11 बजे उसने पिता के फोन नंबर पर फोन किया और अपनी मां से बात करने की इच्छा जताई, लेकिन पिता ने इकलौते पुत्र बात को अनसुना कर फोन काट दिया और फ्लाइट मोड पर लगाकर गहरी नींद में सो गए.

सुबह जब उसकी आंख खुली तो गांव के ही एक युवक ने घटना के बारे में जानकारी दी. हीरा सिंह ने अपने बेटे के हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. उसी के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.