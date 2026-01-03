फिरोजाबाद में बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत; दो गंभीर हालत में भर्ती, मचा कोहराम
मक्खनपुर थानाध्यक्ष चमन शर्मा ने बताया कि मक्खनपुर से नसीरपुर जाने वाले रोड पर हुआ हादसा.
Published : January 3, 2026 at 8:53 PM IST
फिरोजाबाद : जिले के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल भी हो गये. घटना की जानकारी के बाद घरों में कोहराम मचा गया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
मक्खनपुर थानाध्यक्ष चमन शर्मा ने बताया कि मक्खनपुर से नसीरपुर जाने वाले रोड पर हादसा हुआ है. जहां दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हुई है. दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. इस मामले में विधिक करवाई की जा रही है.
मक्खनपुर थानाध्यक्ष के मुताबिक, गांव फतेहपुर कर्खा निवासी बॉबी अपने दो दोस्त सत्येंद्र और कृष्ण के साथ गांव से मक्खनपुर आ रहा था. बॉबी का मोबाइल फोन खराब हो गया था, जिसको सही कराने के लिए यह तीनों लोग अपनी बाइक से आ रहे थे. रास्ते में उनकी बाइक जिला हाथरस के थाना सादाबाद, गांगीगना निवासी उमेश की बाइक से टकरा गई.
उमेश अपनी ननिहाल से लौट रहा था. इस घटना के बाद चारों युवक लहूलुहान होकर मौके पर गिर गए. चारों के गंभीर चोटें आई थीं. स्थानीय राहगीरों ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उमेश और बॉबी को मृत घोषित कर दिया. कृष्णा और सत्येंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए.
