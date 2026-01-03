ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत; दो गंभीर हालत में भर्ती, मचा कोहराम

फिरोजाबाद : जिले के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल भी हो गये. घटना की जानकारी के बाद घरों में कोहराम मचा गया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.





मक्खनपुर थानाध्यक्ष चमन शर्मा ने बताया कि मक्खनपुर से नसीरपुर जाने वाले रोड पर हादसा हुआ है. जहां दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हुई है. दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. इस मामले में विधिक करवाई की जा रही है.

मक्खनपुर थानाध्यक्ष के मुताबिक, गांव फतेहपुर कर्खा निवासी बॉबी अपने दो दोस्त सत्येंद्र और कृष्ण के साथ गांव से मक्खनपुर आ रहा था. बॉबी का मोबाइल फोन खराब हो गया था, जिसको सही कराने के लिए यह तीनों लोग अपनी बाइक से आ रहे थे. रास्ते में उनकी बाइक जिला हाथरस के थाना सादाबाद, गांगीगना निवासी उमेश की बाइक से टकरा गई.