हापुड़ में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत; आमने-सामने दो बाइकों की भिड़ंत, एक युवक अस्पताल में भर्ती

हापुड़ : जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. मंगलवार को तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई.

युवकों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.



पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है. थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गढ़ स्याना रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक पर गढ़ क्षेत्र के महावीर काॅलोनी निवासी वीरेंद्र कुमार और दूसरी बाइक पर बुलंदशहर के बुकलाना निवासी सोनू व गोलू सवार थे. दोनों बाइकों की टक्कर में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.