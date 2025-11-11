ETV Bharat / state

हापुड़ में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत; आमने-सामने दो बाइकों की भिड़ंत, एक युवक अस्पताल में भर्ती

गढ़ सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़ : जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. मंगलवार को तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई.

युवकों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.


पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है. थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गढ़ स्याना रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक पर गढ़ क्षेत्र के महावीर काॅलोनी निवासी वीरेंद्र कुमार और दूसरी बाइक पर बुलंदशहर के बुकलाना निवासी सोनू व गोलू सवार थे. दोनों बाइकों की टक्कर में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने वीरेंद्र और सोनू को मृत घोषित कर दिया. गोलू का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

गढ़ सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : हमीरपुर में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार 3 मजदूरों को रौंदा, तीनों की मौके पर मौत

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN HAPUR
HAPUR NEWS
TWO YOUTHS DIED
TWO YOUTHS DIED IN A ROAD ACCIDENT
HAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जंगल का कानून' तोड़ने पर यूपी के 40 गांवों पर मुकदमा; थारू समुदाय के 4112 लोग फंसे, नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.