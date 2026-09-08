ETV Bharat / state

हापुड़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार की मौत, एक घायल

दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई.

हापुड़ में दो युवकों की मौत
हापुड़ में दो युवकों की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़: हापुड़ में मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे पर गौरी रिसॉर्ट के सामने एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रुप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सुचना दी.

मृतकों की पहचान हाफिजपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा सिहानी गांव निवासी यासीन (22) और खुशी (23) के रुप में हुई है. जबकि तीसरे युवक जीशान का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसे की जानकारी मिलते ही हापुड़ देहात थाना प्रभारी पारस मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले छानबीन शुरू कर दी. हादसे की जानकारी मिलने पर मृतकों और घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. दोनों युवकों की मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

इस संबंध में थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. घायल जीशान का इलाज चल रहा है. पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है. पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: संभल में सड़क हादसा, बालू लदे डंफर ने ऑटो को रौंदा, 5 की मौत; CM योगी ने जताया शोक

ये भी पढ़ें: यूपी में सड़क हादसों का कहर: सुलतानपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों और मिर्जापुर में नाबालिग की मौत

TAGGED:

TWO YOUTHS DIED IN HAPUR
ROAD ACCIDENT IN HAPUR
ROAD ACCIDENT NEWS
UP ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.