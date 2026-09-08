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हापुड़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार की मौत, एक घायल

हापुड़: हापुड़ में मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे पर गौरी रिसॉर्ट के सामने एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रुप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सुचना दी.

मृतकों की पहचान हाफिजपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा सिहानी गांव निवासी यासीन (22) और खुशी (23) के रुप में हुई है. जबकि तीसरे युवक जीशान का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसे की जानकारी मिलते ही हापुड़ देहात थाना प्रभारी पारस मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले छानबीन शुरू कर दी. हादसे की जानकारी मिलने पर मृतकों और घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. दोनों युवकों की मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.