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रामनगर: दशहरे की रात अलग-अलग हादसों में दो युवकों की मौत, दोनों घरों में पसरा मातम

कॉन्सेप्ट इमेज ( IANS )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में दशहरे की रात दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवाओं की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. एक ओर कोसी बैराज के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में रामनगर महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र भावेश जोशी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी अमन गंभीर रूप से घायल हो गया.

वहीं दूसरी ओर हाथी डंगर क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास नहर में एक अन्य युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की शिनाख्त करनपुर निवासी के रूप में हुई है, जो शहर के ही निजी स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र था. दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवा जिंदगियों के खत्म होने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.