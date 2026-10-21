रामनगर: दशहरे की रात अलग-अलग हादसों में दो युवकों की मौत, दोनों घरों में पसरा मातम
दशहरे की रात दो परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दुख लेकर आई. दो अलग-अलग हादसों ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 2:05 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में दशहरे की रात दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवाओं की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. एक ओर कोसी बैराज के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में रामनगर महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र भावेश जोशी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी अमन गंभीर रूप से घायल हो गया.
वहीं दूसरी ओर हाथी डंगर क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास नहर में एक अन्य युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की शिनाख्त करनपुर निवासी के रूप में हुई है, जो शहर के ही निजी स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र था. दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवा जिंदगियों के खत्म होने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
रामनगर में दशहरे की रात दो परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दुख लेकर आई. देर रात हुए इन दो अलग-अलग हादसों ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. पहली घटना कोसी बैराज के पास डिग्री कॉलेज क्षेत्र की है, जहां दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई.
हादसे के दौरान एक बाइक पर भावेश जोशी और अमन सवार थे, जबकि दूसरी बाइक में में योगेश था, जिन्हें प्राथमिक उपचार रामनगर अस्पताल में किया गया. दुर्घटना में भावेश जोशी की मौत हो गई, जबकि अमन गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अमन को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
मृतक भावेश जोशी की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है. वह रामनगर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र था. उसके पिता दीपू जोशी रामनगर टेड़ा रोड पर परचून की दुकान चलाते हैं. भावेश दो भाई बहन थे, वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था. जवान बेटे की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
वहीं दूसरी घटना हाथी डंगर क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास की है, जहां नहर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान करनपुर निवासी के रूप में हुई है. राम दत्त संयुक्त चिकित्सालय के डॉ. तौहीद ने बताया कि हाथी डंगर क्षेत्र से लाए गए युवक को अस्पताल पहुंचने पर मृत पाया गया. उसके सिर के अगले हिस्से में चोट थी.
वहीं बाइक दुर्घटना में भावेश जोशी को भी अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया, जबकि घायल युवकों को उपचार दिया गया और अमन को रेफर किया गया. दशहरे की रात रामनगर में हुए इन दो अलग-अलग हादसों ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. एक ओर कॉलेज छात्र भावेश की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो दूसरी ओर कक्षा 12वीं के छात्र की मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है.
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