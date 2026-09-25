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पलामू के मोहम्मदगंज में सड़क हादसा, दो युवकों की मौत

पलामूः जिला में मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के लटपौरी में गुरुवार की शाम भयंकर सड़क हादसा हुआ. इस सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि एक की हालत गंभीर है.

इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले में छानबीन की. एक बाइक पर तीन युवक मोहम्मदगंज से हुसैनाबाद जा रहे थे. इस हादसे में हुसैनाबाद के अम्ही गांव के रहने वाले सुजीत मेहता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सुजीत मेहता के गांव के रहने वाले मंटू कुमार और हुसैनाबाद के डंडिला के रहने वाला मनदीप यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मोहम्मदगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी मनदीप यादव और मंटू कुमार को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में मंदीप यादव और मंटू कुमार को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया पर रास्ते में मंदीप यादव की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मोहम्मदगंज थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया कि सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है जिसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है. उन्होंने बताया कि बाइक पेड़ से टकरा गई थी. इधर सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन अस्पताल में पहुंचे हैं.