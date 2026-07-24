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पलामू में सड़क दुर्घटना में दो की मौत, बाइक और हाईवा की टक्कर में हुआ हादसा

पलामूः जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के पीढ़े गांव में बाइक और हाईवा के बीच हुई टक्कर में दो युवक की मौत हो गई है. जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है. जख्मी युवक को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, रामगढ़ थाना क्षेत्र के हूटार से तीन युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. इसी क्रम में पीढ़े गांव के पास सामने से आ रही हाईवा से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. इस टक्कर में चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो के रहने वाले रविंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अवसाने के रहने वाले मनदीप कुमार और खुरा के रहने वाले अरुण सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

ग्रामीणों की मदद से दोनों को इलाज के लिए एमएमसीएच में भेजा गया. जहां चिकित्सकों ने मनदीप कुमार को मृत घोषित कर दिया. रामगढ़ थाना प्रभारी ओमप्रकाश शाह ने इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण मौके पर पहुंच गए है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.