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पलामू के पांकी में सड़क दुर्घटना, दो युवक की मौत

पलामू में सड़क दुर्घटना में दो युवक की जान चली गयी.

Two youths died in road accident in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 6:46 PM IST

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पलामूः जिला में पांकी थाना क्षेत्र के इमली चौक पर दो बाइक की टक्कर में दो युवक की मौत हो गई है. जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

इस हादसे में मरने वालों में एक की पहचान पांकी थाना क्षेत्र के पथरा गांव के रहने वाले अंकित सिंह जबकि दूसरे मृतक की पहचान तरहसी के कसमार के रहने वाले दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है.

अंकित कुमार और उसका दोस्त बाइक से ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे. दीपक कुमार और सुधांशु कुमार बाइक से दूसरी दिशा से आ रहे थे. इसी क्रम में इमली चौक के पास दोनों बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में अंकित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में इलाज के क्रम में दीपक कुमार की मौत हो गई.

इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. साथ ही दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेजा गया और परिजनों को सौंप दिया गया.

पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दूसरी की मौत अस्पताल में हुई है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन एवं कार्रवाई कर रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे.

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