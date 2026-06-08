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पलामू के पांकी में सड़क दुर्घटना, दो युवक की मौत

पलामूः जिला में पांकी थाना क्षेत्र के इमली चौक पर दो बाइक की टक्कर में दो युवक की मौत हो गई है. जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

इस हादसे में मरने वालों में एक की पहचान पांकी थाना क्षेत्र के पथरा गांव के रहने वाले अंकित सिंह जबकि दूसरे मृतक की पहचान तरहसी के कसमार के रहने वाले दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है.

अंकित कुमार और उसका दोस्त बाइक से ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे. दीपक कुमार और सुधांशु कुमार बाइक से दूसरी दिशा से आ रहे थे. इसी क्रम में इमली चौक के पास दोनों बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में अंकित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में इलाज के क्रम में दीपक कुमार की मौत हो गई.

इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. साथ ही दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेजा गया और परिजनों को सौंप दिया गया.