लोहरदगा में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत, गाड़ी और बाइक की टक्कर से हादसा
लोहरदगा में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत हो गयी है. इससे इलाके में मातम है.
Published : March 26, 2026 at 9:10 PM IST
लोहरदगा: जिला के भंडरा-चट्टी मुख्य पथ पर कचमची गांव के पास गुरुवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. मृतक की पहचान मंगरा उरांव के पुत्र शोषण उरांव (18 वर्ष) और पुनई उरांव के पुत्र चंपा उरांव (22 वर्ष) के रूप में हुई है. ये दोनों रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र के मुड़कट्टी गांव निवासी थे.
प्रखंड स्तरीय सरहुल महोत्सव से लौट रहे थे वापस
शोषण उरांव और चंपा उरांव भंडरा प्रखंड स्तरीय सरहुल महोत्सव मनाने के बाद अपने घर मुड़कट्टी लौट रहे थे. दोनों युवक अपनी मोटरसाइकिल से घर की ओर जा रहे थे. इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही एक वाहन (बोलेरो) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस भीषण टक्कर में दोनों युवक घटनास्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए.
इस हादसे की सूचना मिलते ही भंडरा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को सीएचसी भंडरा ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. घटना के बाद मुड़कट्टी और आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. दोनों युवकों के परिवार और ग्रामीण हादसे की खबर सुनकर मौके पर पहुंच गए. शुक्रवार को दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
भंडरा थाना की पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर अग्रतर जांच शुरू कर दी है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और वाहन चालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. -मनोज गुप्ता, थाना प्रभारी, भंडरा.
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