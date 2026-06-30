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जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

जामताड़ा: जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर-साहिबगंज मुख्य सड़क पर सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है. एक तेज रफ्तार पिकअप वैन और मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर के कारण यह हादसा हुआ है. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने गोविंदपुर-साहिबगंज मुख्य सड़क को घंटों जाम रखा.

घटना मंगलवार को दोपहर बाद हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप वैन और मोटरसाइकिल की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

जामताड़ा में सड़क जाम करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक मोटरसाइकिल से जामताड़ा शहर से वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोरीडीह वन के पास गोविंदपुर-साहिबगंज मुख्य सड़क पर विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार मछली लदी पिकअप वैन ने टक्कर मार दी. हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों की मौत हो गई.

जामताड़ा में जाम में फंसे वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

घटना के बाद लोगों ने किया सड़क जाम

घटना के बाद स्थानीय लोग काफी उत्तेजित हो गए और गुस्साए लोगों ने गोविंदपुर-साहिबगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया. इस कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. इस दौरान आक्रोशित लोग नारेबाजी भी कर रहे थे और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने एवं लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले चालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे.