गुमला में बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
गुमला में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है.
Published : September 6, 2026 at 7:37 PM IST
गुमलाः जिले के सदर थाना क्षेत्र के केसीपारा के पास रविवार को सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान गिंडरा महुआ टोली निवासी रोहित मुंडा और सुंदर मुंडा के रूप में हुई है.
प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, बालू से लदा एक ट्रैक्टर नदी की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा था. इसी दौरान ट्रैक्टर की बाइक से सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक उछलकर पास से गुजर रहे एक ई-रिक्शा से जा टकराए. हादसे में दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दुर्घटना के बाद बाइक और ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर और ई-रिक्शा चालाक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ ही देर में मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बद मृत युवकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. परिजन शवों को देखकर दहाड़ मार कर रोने लगे. परिजनों के विलाप से पूरा माहौल बेहद गमगीन हो गया.
आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम
इधर, घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया.ग्रामीण मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा, आश्रितों को नौकरी और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. वहीं जाम के कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.
मौके पर पहुंची पुलिस
जाम की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. पुलिस की ओर से ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का भरोसा देने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही फरार वाहन चालकों की तलाश और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाने की कार्रवाई भी शुरू की गई.
बिना नंबर के ट्रैक्टर से बालू ढुलाई का आरोप
ग्रामीणों ने क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि एनजीटी की रोक के बावजूद बिना नंबर वाले ट्रैक्टरों से लगातार बालू का उठाव और परिवहन किया जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, ट्रैक्टरों से बालू ढुलाई करने वाले चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं. जिससे इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं.
उनका आरोप है कि नियमों की अनदेखी के कारण सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहन और राहगीर भी खतरे में रहते हैं. रविवार की दुर्घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा इसी मुद्दे को लेकर और बढ़ गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध बालू ढुलाई पर रोक लगाने, बिना नंबर वाले ट्रैक्टरों की जांच करने और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है.
थाना प्रभारी ने की पुष्टि
वहीं घटना की पुष्टि करते हुए सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है. शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. लोगों को समझा- बुझाकर जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है. फरार ट्रैक्टर चालक की खोजबीन की जा रही है.
ये भी पढ़ें-
रामगढ़ की चुटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा: कंटेनर ने कार को कुचला, महिला की मौत, बच्ची समेत 5 लोग घायल
देवघर में स्कूल वैन और पिकअप में सीधी टक्कर, एक बच्ची की मौत
तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों को कुचला, बुंडू टोल प्लाजा पर ढाई घंटे हंगामा