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गुमला में बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रैक्टर व घटनास्थल पर लोगों को भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )