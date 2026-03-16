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दुमका में दो युवकों को हाइवा ने कुचला, हादसे के विरोध में एनएच 114-A जाम

दुमकाः अपने परिवार के साथ ईद का त्योहार मनाने अपने घर जा रहे दो युवकों को विपरीत दिशा से आ रहे एक हाइवा ने सीधी टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से आक्रोशित लोगों ने थोड़ी देर के लिए एनएच 114A भी कर दिया.

देवघर से पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला जा रहे थे दोनों

दरअसल देवघर में रहकर कबाड़ी खरीदने और बर्तन वगैरह सामानों की फेरी करने वाले हारून शेख और बाबुल अली शेख सोमवार को एक ही बाइक से अपने घर बीरभूम जिला के रामपुरहाट थाना क्षेत्र के बेलडंगा गांव स्थित अपने घर जा रहे थे. रास्ते में दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के समीप विपरीत दिशा से स्टोन चिप्स लोड कर आ रहे एक हाईवा ने उनकी बाइक को सीधे ठोकर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि हारून शेख और बाबुल अली के जिस्म के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही मौत हो गई.

दरअसल उनकी पहचान उनके अन्य साथियों ने की वे भी बाइक से ही अपने-अपने घर ईद पर जा रहे थे. दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

लोगों ने किया सड़क जाम

इस दुर्घटना की जानकारी पाकर शिकारीपाड़ा सीओ कपिलदेव ठाकुर और थाना प्रभारी अमित लकड़ा जैसे ही मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क जाम कर दिया. लोगों का कहना है कि आये दिन सड़क दुर्घटना होती है पर प्रशासन किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाता. इससे लगातार लोगों की बेवजह जान जा रही है. साथ ही वे मृतकों के लिए मुआवजा की भी मांग करने लगे, इधर प्रशासन ने हाइवा को पकड़ लिया.