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बागपत: बीटेक पूरा कर गंगा स्नान करने जा रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

बागपत : दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लोकार्पण से पहले दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. इस हाईवे का अभी आधिकारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ है. लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस हाईवे पर वाहन तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है. ऐसे ही मंगलवार की देर रात हुए एक हादसे में दिल्ली के रहने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक बीटेक की डिग्री लेने के बाद गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों इंजीनियरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार यह हादसा दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बागपत के मवीकला के पास हुआ है. मृतक प्रयाग कौशिक व कपिल शर्मा दिल्ली के निवासी थे. दोनों दोस्तों ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी, बीते दिन दोनों को डिग्री मिली थी. आगे की लाइफ को भगवान का नाम लेकर शुरू करने की चाहत में दोनों ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान का प्लान बनाया. उसके बाद दोनों दोस्त कार से दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से जा रहे थे. जो की अभी विधिवत रूप से परिवहन के लिए शुरू नहीं किया गया है. ये जैसे ही बागपत के मवीकला के पास पहुंचे तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर रखे बैरियर से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.