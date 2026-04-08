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बागपत: बीटेक पूरा कर गंगा स्नान करने जा रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

पुलिस ने दोनों इंजीनियरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है

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बीटेक पूरा कर गंगा स्नान करने जा रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:38 PM IST

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बागपत : दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लोकार्पण से पहले दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. इस हाईवे का अभी आधिकारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ है. लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस हाईवे पर वाहन तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है. ऐसे ही मंगलवार की देर रात हुए एक हादसे में दिल्ली के रहने वाले दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक बीटेक की डिग्री लेने के बाद गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों इंजीनियरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार यह हादसा दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बागपत के मवीकला के पास हुआ है. मृतक प्रयाग कौशिक व कपिल शर्मा दिल्ली के निवासी थे. दोनों दोस्तों ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी, बीते दिन दोनों को डिग्री मिली थी. आगे की लाइफ को भगवान का नाम लेकर शुरू करने की चाहत में दोनों ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान का प्लान बनाया. उसके बाद दोनों दोस्त कार से दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से जा रहे थे. जो की अभी विधिवत रूप से परिवहन के लिए शुरू नहीं किया गया है. ये जैसे ही बागपत के मवीकला के पास पहुंचे तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर रखे बैरियर से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

बीटेक पूरा कर गंगा स्नान करने जा रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत (Video Credit; ETV Bharat)

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसे सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों को सूचना दी गई. खबर मिलते ही मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. बताया गया है कि हादसे के दौरान पास से गुजर रही एक अन्य कार भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे वह भी क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कॉरिडोर पर सुरक्षा के इंतजाम को और मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके.

इस मामले में बागपत पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एक कार के डिवाइडर से टकरा जाने से उस पर सवार दो युवकों की मौत हो गई है. पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है. दोनों युवक दिल्ली के रहने वाले थे और हरिद्वार जा रहे थे.

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