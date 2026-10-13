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बर्थडे मनाकर लौट रहे युवकों को अज्ञात मालवाहक ने रौंदा, दोनों की मौत, पांच घंटा जाम रहा हाइवे

घटनास्थल पर मौजूद लोग ( Etv Bharat )

गिरिडीह: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां अज्ञात वाहन ने दोस्त का बर्थडे मनाकर लौट रहे दो युवकों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान मुफ्फसिल थाना इलाके के बदडीहा निवासी 22 वर्षीय सूरज तुरी (पिता प्रकाश तुरी) और तुलसी दास (पिता स्व गुरु दास) के रूप में हुई.

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने गिरिडीह-रांची पथ को जाम कर दिया. घटना की सूचना डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली, जिसके बाद एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, सीओ जीतेन्द्र प्रसाद, नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, मुफ्फसिल थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार, पीरटांड थाना प्रभारी जीतेन्द्र सिंह, अवर निरीक्षक विवेक माधुरी, संजय कुमार और सत्येंद्र पाल मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने काफी देर तक लोगों को समझाया. मुआवजा का भरोसा दिया गया. साथ ही फरार वाहन को पकड़ने का भी भरोसा दिया गया, जिसके बाद सुबह तीन बजे जाम हटा.