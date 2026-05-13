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पलामू में हुई सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हादसा

पलामू: जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के मदनपुर इलाके में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दोनों युवक शादी समारोह में भाग लेकर वापस अपने घर लौट रहे थे. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दुर्घटना में शामिल बोलेरो एवं बाइक को जब्त किया है. पुलिस ने बोलेरो ड्राइवर को हिरासत में लिया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

छतरपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं दोनों मृतक

हादसे में एक मृतक की पहचान पलामू के सदर थाना क्षेत्र के कौड़िया निवासी किशन कुमार जबकि दूसरे की पहचान गढ़वा के डंडई के बलिया गांव के अनुज कुमार के रूप में हुई है. दोनों युवक छतरपुर थाना क्षेत्र के लठेया के इलाके में शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए थे.

शादी से घर लौटने के दौरान हुआ हादसा