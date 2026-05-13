पलामू में हुई सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हादसा

पलामू में हुई सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हादसा
पलामू के छतरपुर में सड़क हादसे के दौरान दो युवकों की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : May 13, 2026 at 5:25 PM IST
पलामू: जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के मदनपुर इलाके में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दोनों युवक शादी समारोह में भाग लेकर वापस अपने घर लौट रहे थे. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दुर्घटना में शामिल बोलेरो एवं बाइक को जब्त किया है. पुलिस ने बोलेरो ड्राइवर को हिरासत में लिया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
छतरपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं दोनों मृतक
हादसे में एक मृतक की पहचान पलामू के सदर थाना क्षेत्र के कौड़िया निवासी किशन कुमार जबकि दूसरे की पहचान गढ़वा के डंडई के बलिया गांव के अनुज कुमार के रूप में हुई है. दोनों युवक छतरपुर थाना क्षेत्र के लठेया के इलाके में शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए थे.
शादी से घर लौटने के दौरान हुआ हादसा
दोनों युवक बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे. तभी मदनपुर में उनकी बाइक और सामने से आ रहे बोलेरो में टक्कर गई. इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, दोनों को इलाज के लिए छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया. बाद में दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.
सड़क हादसे में दोनों की मौत हुई है. ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और दोनों गाड़ी को जब्त किया गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है: प्रशांत प्रसाद, थाना प्रभारी, छतरपुर
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