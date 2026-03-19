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पलामू के नावाजयपुर में दो बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत! एक की हालात गंभीर

पलामू: जिले के नावाजयपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम दो बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य जख्मी है. गंभीर रूप से जख्मी एक युवक को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.

दोनों बाइक के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक में आग भी लग गई थी. दरअसल नावाजयपुर थाना क्षेत्र के बाजार के पास बुधवार देर शाम दो बाइक में टक्कर हुई थी. टक्कर के बाद गंभीर रूप से जख्मी सचिन कुमार, आशीष कुमार, आकाश कुमार एवं दो अन्य युवकों को इलाज के लिए पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था.

पाटन में प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी दो युवक अपने घर चले गए थे जबकि गंभीर रूप से जख्मी सचिन कुमार, आशीष कुमार एवं आकाश कुमार को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल रेफर किया गया था. यहां डॉक्टरों ने सचिन कुमार एवं आशीष कुमार को मृत घोषित कर दिया है. दोनों मृतक की नावाजयपुर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव के रहने वाले हैं.