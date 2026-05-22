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कानपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

कानपुर: कानपुर में सजेती थाना क्षेत्र के कोरिया मोड़ के पास शुक्रवार को एक अनियंत्रित ट्रक और बाइक में आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे से गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों ने भारी वाहनों के आवागमन के विरोध में परास-बरीपाल लिंक मार्ग को जाम कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश पर करीब 20 मिनट बाद जाम खुल सका. फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, घटना सजेती थाना क्षेत्र के कोरिया मोड़ के पास की है, जहां घाटमपुर थाना क्षेत्र के बंगला परास गांव निवासी 35 वर्षीय राज कुमार संख्वार और उनके साथी 36 वर्षीय रामशंकर कोरी पुत्र दिनेश कोरी मजदूरी करने बाइक से कोरिया जा रहे थे, तभी परास-बरीपाल लिंक मार्ग पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई. दोनों युवक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे.

ग्रामीणों ने जताया भारी वाहनों पर आक्रोश

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लिंक मार्ग पर इकट्ठा होकर जाम लगा दिया. लोगों का कहना था कि इस पतले लिंक मार्ग से भारी वाहनों के गुजरते हैं, जिससे इस तरह से हादसे हो रहे हैं. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस पर रोक लगाई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और यातायात बहाल हो सका.