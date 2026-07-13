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लक्सर में बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत, पुलिस कांस्टेबल भी गंभीर रूप से घायल

पुलिस की मानें तो मनोज पतंजलि में नौकरी करता था. जबकि, अजय के संबंध में अन्य जानकारी जुटाई जा रही है. हादसे में घायल कांस्टेबल सुशील को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर है और शरीर पर अन्य चोटें भी आई हैं.

भागने के दौरान डांडी चौक के पास बाइक सवार की सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के तुरंत बाद पीछे से आ रहे कांस्टेबल सुशील की बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त होकर दोनों बाइकों से टकरा गई. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, पथरी थाना क्षेत्र में कांस्टेबल सुशील और चेतन गश्त पर थे. इसी दौरान उन्होंने एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखकर वो तेज रफ्तार में भागने लगा. शक होने पर कांस्टेबल सुशील ने उसका पीछा किया.

लक्सर: पथरी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. जबकि, उनका पीछा कर रहे पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए.

बाइक हुई चकनाचूर (फोटो सोर्स- Police)

स्थानीय लोगों की मानें तो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो बाइकों के तो परखच्चे उड़ गए. बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवारों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था. हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों बाइक सवारों की मौत की पुष्टि की. वहीं, अचानक हुई मौत के बाद बाइक सवारों के परिजनों में कोहराम मच गया है.

"बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है. एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है. सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां दो लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है."- देवेंद्र सिंह नेगी, सीओ लक्सर

लक्सर में लगातर सामने आ रहे हादसे: बता दें पिछले जून महीने में भी लक्सर-सुल्तानपुर-इस्माइलपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार दो किशोरों को पीछे से टक्कर मार दी थी. इस हादसे में 14 साल के अंशुल की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि, उसका साथी 12 साल आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया था.

घायल किशोर को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया था. हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया था. बता दें कि पतंजलि से कर्मचारियों को घर छोड़ने जा रही इस बस ने सुल्तानपुर-इस्माइलपुर रोड पर स्कूटी सवार दो बच्चों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि अंशुल पुत्र समय सिंह निवासी पचेवाली, सुल्तानपुर की मौके पर ही जान चली गई थी. जबकि आयुष (वंश) पुत्र ब्रह्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अंशुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था.

वहीं, घायल आयुष को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप था कि बस चालक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था और नशे की हालत में भी था. हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से भाग गया था.

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