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मिर्जापुर में मैजिक और बाइक की आमने-सामने टक्कर; भीषण हादसे दो युवकों की मौत, पिपरा गांव से जा रहे थे कवलझर

हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई है.

मिर्जापुर में सड़क हादसा
मिर्जापुर में सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
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मिर्जापुर : जनपद में हलिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. मंगलवार को मैजिक और बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई. हादसा मुड़पेली गांव के पास हुआ. हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के मुड़पेली गांव के पास उस समय चीख पुकार मच गई जब मैजिक और बाइक की आमने-सामने से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची हलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, हलिया थाना क्षेत्र के कवलझर गांव के रहने वाले सुनील कोल और सोनगड़ा गांव के रहने वाले मोनू कोल दोनों रिश्तेदार हैं. दोनों बाइक पर सवार होकर पिपरा गांव से घर कवलझर वापस ही रहे थे. इस दौरान मुड़पेली गांव के पास पहुंचने पर विपरीत दिशा से आ रही मैजिक में टक्कर हो गई, हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों कोहरा मच गया.

हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मैजिक वाहन व बाइक की आमने-सामने भिड़ंत होने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई है. घटना की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में सड़क किनारे खड़ी एंबुलेंस में पीछे से जा घुसी कार; चार लोग गंभीर रूप से घायल, कार आगे से क्षतिग्रस्त

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