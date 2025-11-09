फॉर्च्यूनर और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, कार सवार बाल-बाल बचे
हादसा इतना भीषण था कि कार की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए.
Published : November 9, 2025 at 2:39 PM IST
सीकर: जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गंगापुरा गांव के पास सालासर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर जा गिरे. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
डीवाईएसपी अरविंद कुमार जाट ने बताया कि मृतक युवक झुंझुनू जिले के मलसीसर क्षेत्र के रहने वाले थे. दोनों किसी काम से फतेहपुर की ओर आ रहे थे. जैसे ही वे गंगापुरा के पास पहुंचे, सामने से आ रही फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. एक घायल को फतेहपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मत घोषित कर दिया. शव को फतेहपुर के राजकीय धानका अस्पताल की मोर्चरी में और दूसरे युवक की मौके पर ही मौत हो जाने के कारण शव को रामगढ़ शेखावाटी के अस्पताल में रखवाया गया.
फॉर्च्यूनर में चार लोग सवार थे, जो हरियाणा के सोनीपत जिले से सालासर बालाजी के दर्शन करने आए हुए थे. हादसे के समय वाहन सालासर से लौट रहा था. गनीमत रही कि फॉर्च्यूनर में बैठे चारों लोग सुरक्षित बच गए. डीवाईएसपी अरविंद कुमार जाट ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वाहन जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है.