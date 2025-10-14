ETV Bharat / state

लखनऊ में विस्फोट से जीजा-साले की मौत; पटाखे ले जाते समय गाय से टकराई बाइक, धमाके में शरीर के उड़े चीथड़े

लखनऊः दीपावली से पहले ही पटाखे जानलेवा साबित हो रहे हैं. कानपुर, अयोध्या के बाद अब लखनऊ में पटाखे ने दो युवकों की जान ले ली. गोसाईंगंज थाना क्षेत्र में बाइक से भारी मात्रा में पटाखे ले जा रहे जीजा-साले की एक गाय से टकराने के बाद हुए विस्फोट में दर्दनाक मौत हो गई. धमाका इतना जबरदस्त था कि एक युवक के शरीर के चीथड़े उड़ गए. विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से बाइक और पटाखों में लगी आग को बुझाया गया. मोहनलालगंज के एसडीएम पवन पटेल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों से घटना की जानकारी ली.



प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो युवक एक बाइक पर भारी मात्रा में पटाखे रखकर कहीं जा रहे थे. तभी गोसाईंगंज इलाके मलौली बाजार में पटेल ट्रेडर्स की दुकान के सामने तेज रफ्तार बाइक सड़क पर खड़ी एक गाय से टकरा गई. इसके बाद टक्कर से बाइक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई और जोरदार विस्फोट हो गया.



प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए. विस्फोट के कारण एक युवक के शरीर के चीथड़े उड़ गए और उसका बायां पैर कटकर अलग हो गया. भीषण हादसे में मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई. दूसरे गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया. बाइक की टक्कर और विस्फोट की चपेट में आकर गाय की भी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान हरदोई के जन गांव पट्टी में रहने वाले सुहेल और मातन टोला थाना गोसाईंगंज निवासी मोहम्मद अहमद के रूप में हुई. चचेरे भाई अकील अहमद ने बताया कि मोहम्मद अहमद चूड़ी और कॉस्मेटिक सामान की दुकान करते थे. दिवाली पर 7-8 साल से लाइसेंस बनवाकर पटाखा की दुकान लगाते थे.आज पटाखा लेकर आ रहे थे, तभी हादसा हो गया. सुहेल, मोहम्मद अहमद का साला था.