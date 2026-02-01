ड्रग ओवरडोज के चलते दो युवकों की मौत, ऑटो में मिले दोनों के शव
कैमूर में दो युवकों की ड्रग्स ओवरडोज के चलते मौत हो गई. उनके पास से सिरिंज और प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं. पढे़ं पूरी खबर..
Published : February 1, 2026 at 8:55 PM IST
कैमूर(भभुआ): बिहार के कैमूर में दो युवकों के शव मिले हैं. ड्रग ओवरडोज के कारण दोनों की जान गई है. ओटो से दोनों के बरामद हुए हैं. उनके पास में सिरिंज और प्रतिबंधित दवाइयां पड़ी थीं. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. मामला सोनहन थाना क्षेत्र के बहुअन गांव का है.
ड्रग ओवरडोज से युवक की मौत: बताया जाता है कि हनुमान जयंती पर महाबीरी झंडा निकला था. गांव में खुशियां मनाई जा रही थी. दंगल कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था. उसी बीच गांव के दो युवक सुभाष तिवारी और अनिल राम अपने ऑटो से गांव के बधार में एकांत जा कर ड्रग्स ले रहे थे और खूब मस्ती हो रही थी. दोनों काफी देर तक ड्रग्स लेते रहे. ड्रग्स वो भी इंजेक्शन वाली कब रात हो गई, उनको पता भी नहीं चला.
कब दोनों की मौत हुई?: इस बारे में कहना मुश्किल है लेकिन माना जा रहा है कि रविवार सुबह दोनों की मौत हुई है. सुभाष के परिजनों का कहना है कि हमलोगों को लगा कि वह गांव में घूमने गया होगा और रात में उधर ही कहीं सो गया होगा. जब गांव के लोग अपने खेत घूमने गए तो देखा कि दोनों ऑटो में बैठे हुए हैं. जब आवाज लगाई गई तो पता चला कि दोनों की मौत हो गई है.
"महावीरी झंडा में कुश्ती होती है. सबेरे पता चला कि दोनों नहीं रहे. दोनों दो-तीन साल से ड्रग्स लेते थे. सुभाष तिवारी शादीशुदा थे और अनिल राम टेंपो चलाते थे."- मनोज तिवारी, मृतक सुभाष तिवारी के परिजन
क्या बोली डीएसपी?: भभुआ डीएसपी मनोरंजन भारती ने बताया कि मृतक के पास से सिरिंज और प्रतिबंधित दवाइयां मिली है. परिजनों से पूछताछ में पता चला है कि वे लोग काफी समय से इसका सेवन कर रहे थे. फिलहाल तफ्तीश जारी है.
"सुभाष तिवारी और अनिल राम की लाश मिली है. दोनों टेंपो में थे. उनके पास से सिरिंज और प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं. एफएसएल की टीम ने छानबीन की है. हमलोग सभी बिंदुओं पर जांच-पड़ताल कर रहे हैं."- मनोरंजन भारती, डीएसपी, भभुआ
ये भी पढ़ें: सूखा नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन, नशीली दवाइयां और इंजेक्शन के साथ तीन गिरफ्तार