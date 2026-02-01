ETV Bharat / state

ड्रग ओवरडोज के चलते दो युवकों की मौत, ऑटो में मिले दोनों के शव

कैमूर(भभुआ): बिहार के कैमूर में दो युवकों के शव मिले हैं. ड्रग ओवरडोज के कारण दोनों की जान गई है. ओटो से दोनों के बरामद हुए हैं. उनके पास में सिरिंज और प्रतिबंधित दवाइयां पड़ी थीं. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. मामला सोनहन थाना क्षेत्र के बहुअन गांव का है.

ड्रग ओवरडोज से युवक की मौत: बताया जाता है कि हनुमान जयंती पर महाबीरी झंडा निकला था. गांव में खुशियां मनाई जा रही थी. दंगल कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था. उसी बीच गांव के दो युवक सुभाष तिवारी और अनिल राम अपने ऑटो से गांव के बधार में एकांत जा कर ड्रग्स ले रहे थे और खूब मस्ती हो रही थी. दोनों काफी देर तक ड्रग्स लेते रहे. ड्रग्स वो भी इंजेक्शन वाली कब रात हो गई, उनको पता भी नहीं चला.

रोत-विलखते मृतक के परिजन (ETV Bharat)

कब दोनों की मौत हुई?: इस बारे में कहना मुश्किल है लेकिन माना जा रहा है कि रविवार सुबह दोनों की मौत हुई है. सुभाष के परिजनों का कहना है कि हमलोगों को लगा कि वह गांव में घूमने गया होगा और रात में उधर ही कहीं सो गया होगा. जब गांव के लोग अपने खेत घूमने गए तो देखा कि दोनों ऑटो में बैठे हुए हैं. जब आवाज लगाई गई तो पता चला कि दोनों की मौत हो गई है.