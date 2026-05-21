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मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा: रील बनाने के चक्कर में नदी में डूबने से दो युवकों की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक समीर नदी में रील बनाते-बनाते गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, उसे बचाने के लिए दूसरा दोस्त भी कूद गया

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मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:55 PM IST

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मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां रील बनाने समय नदी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई. दोनों रामगंगा नदी में नहाते समय सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे, तभी एक दोस्त डूबने लगा, उसे बचाने के प्रयास में दूसरा दोस्त भी पानी के तेज बहाव में आ गया. अंतत: दोनों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस और गोताखोरों ने करीब एक घंटे बाद दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा (Video Credit; ETV Bharat)

घटना कुंदरकी थाना क्षेत्र के जीतवाड़ा गांव के पास रामगंगा नदी की है, जहां लाइनपार निवासी समीर उर्फ शमी और शुएब अपने चार दोस्तों के साथ बाइक से पहुंचे थे. वहां सभी लोग नहा रहे थे और मोबाइल से रील बना रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक समीर नदी में उतरा और रील बनाते-बनाते वह धीरे-धीरे गहरे पानी में चला गया. गहराई अधिक होने की वजह के वह डूबने लगा.

दोस्त को बचाने के लिए किनारे पर खड़ा शुएब भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वह भी खुद को संभाल नहीं सका. देखते ही देखते दोनों युवक नदी की गहराई में समा गए. दोनों को डूबता देख साथ आए युवकों ने शोर मचाया. सूचना मिलते ही कुंदरकी थाना पुलिस, गोताखोर और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. करीब एक घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक समीर दिल्ली में किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जबकि शुएब केरल में सैलून चलाता था. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. एसपी देहात कुमार आकाश सिंह ने बताया कि दो लड़के नदी नहाने गए थे. नहाते समय उनकी डूबने से मौत हो गई, पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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