उन्नाव में बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, दो युवकों की मौके पर ही मौत
घटना बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 8:28 PM IST
उन्नाव: उन्नाव में शुक्रवार की शाम को दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. हादसा दो मोटरसाइकिलों में आमने-सामने की टक्कर होने से हुआ है. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक करीब 40 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन समय पर एंबुलेंस और उपचार न मिलने के कारण उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार घटना बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की है. मृतकों की पहचान संदीप (21) पुत्र छत्रपाल निवासी लाल मवई, थाना सफीपुर और ब्रजेश (40) पुत्र रामौतार निवासी सबली खेड़ा, पोस्ट शादीपुर, थाना बेहटा के रूप में हुई है. ब्रजेश बांगरमऊ से तकिया की ओर जा रहा था, जबकि संदीप बांगरमऊ की तरफ आ रहा था. इसी दौरान रास्ते में दोनों की बाइक आपस में टकरा गई.
हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को संभालने का प्रयास किया और एंबुलेंस को फोन किया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद संदीप काफी देर तक जीवित था और मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन एंबुलेंस समय से नहीं पहुंच सकी. अगर समय रहते एंबुलेंस पहुंच जाती और घायल को अस्पताल भेज दिया जाता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी.
घटना की सूचना मिलने पर बेहटा मुजावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि सड़क हादसे में दो युवकों की मृत्यु हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.
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