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बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत

बाड़मेर में सड़क हादसा ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )

बाड़मेर : जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. कार ओर मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार दो अन्य लोगों को चोटें आई है. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसे की सूचना पर पुलिस अस्तपाल और मौके पर पहुंच कर जायजा लिया. ग्रामीण थानाधिकारी जसवंतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस हादसे में दो युवकों की मौत हुई है. दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.