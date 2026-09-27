बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत
भाडखा-हरसाणी फंटा के पास कार-मोटरसाइकिल की भिड़ंत में दो लोगों ने गंवाई जान.
Published : September 27, 2026 at 12:05 PM IST
बाड़मेर : जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. कार ओर मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार दो अन्य लोगों को चोटें आई है. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसे की सूचना पर पुलिस अस्तपाल और मौके पर पहुंच कर जायजा लिया. ग्रामीण थानाधिकारी जसवंतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस हादसे में दो युवकों की मौत हुई है. दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
गुजरात निवासी कार सवार चार दोस्त जैसलमेर घूमने के बाद रविवार सुबह वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बाड़मेर ग्रामीण थाना इलाके में भाडखा ओर हरसाणी फंटा के बीच सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से भीषण भिड़ंत हो गई. बाइक सवारी युवक अपने गांव से जैसलमेर काम पर जा रहा था. हादसे के बाद 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया.
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चिकित्सकों ने कार सवार वरिया राहुल 28 साल निवासी गुजरात और बाइक सवार तोगाराम निवासी तिरसिंगड़ी,बाड़मेर को मृत घोषित कर दिया, जबकि कार में सवार दो अन्य लोगों को चोट आई हैं जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है. सूचना मिलने पर ग्रामीण थानाधिकारी जसवंतसिंह राजपुरोहित मय पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर हादसे की जानकारी जुटाई. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं.
कार सवार मृतक के भाई आकाश ने बताया कि हम चार दोस्त कार में सवार होकर जैसलमेर घूमने आए थे. घूमने के बाद हम वापस गुजरात लौट रहे थे इसी दौरान यह हादसा हो गया है. हादसे में वरिया राहुल 28 साल निवासी गुजरात ओर बाइक सवार युवक की मौत हुई है.