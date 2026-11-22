लातेहार में सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल, पेड़ से टकराई बाइक
लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया.
Published : November 22, 2026 at 12:59 PM IST
लातेहार: जिले में शनिवार रात चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव मंडा के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई. इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों में तरुण यादव और कार्तिक उरांव शामिल हैं. दोनों चंदवा थाना क्षेत्र के सुकलकट्ठा गांव के रहने वाले थे, जबकि घायल की पहचान विजय उरांव के रूप में हुई है.
गुमला से लौटते समय हुआ हादसा
दरअसल, लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकलकट्ठा गांव के रहने वाले 3 युवक अपने बाइक से गुमला गए थे. गुमला से लौटने के दौरान शनिवार रात उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से टकरा गई. रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में जब आसपास के ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई.
सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल एंबुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और तीनों घायलों को चंदवा अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने तरुण यादव और कार्तिक उरांव को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल विजय उरांव का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया.
घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, घटना के संबंध में पुलिस छानबीन कर रही है: मनोरंजन प्रसाद सिंह, थाना प्रभारी
नवंबर माह में 12 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल
लातेहार जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है. नवंबर माह में अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अलग-अलग घटना में 30 से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं. 2026 की बात करें, तो अब तक अलग-अलग सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या लगभग 120 के आसपास हो गई है.
सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है. वही परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने को लेकर वाहन जांच अभियान भी निरंतर की जा रही है. इसके बावजूद लगातार घट रही सड़क दुर्घटना चिंता का विषय बन गया है. यहां सबसे गंभीर बात यह है कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले अधिकांश लोग मोटरसाइकिल सवार हैं.
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