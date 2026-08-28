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मछली पकड़ने गए दो युवकों पर हुआ वज्रपात, दोनों की मौत

लातेहार में वज्रपात की चपेट में आने से दो युवक की मौत हो गयी है.

Two youths died after being struck by lightning in Latehar
लातेहार सदर अस्पताल के बाहर परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 8:09 PM IST

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लातेहारः जिला में सदर थाना क्षेत्र के ललमटिया डैम के पास शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई. मृतक युवकों की पहचान दिनेश भुइयां और मुकेश भुइयां के रूप में हुई है. दोनों सदर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव के रहने वाले थे. बताया जाता है कि दोनों डैम में मछली पकड़ने गए थे.

दरअसल, सदर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी दो युवक दिनेश भुइयां और मुकेश भुइयां मछली पकड़ने के लिए शुक्रवार की शाम को सदर थाना क्षेत्र के ललमटिया डैम गए थे. बताया जाता है कि दोनों मछली पकड़ने के लिए डैम के किनारे बैठे ही थे इसी दौरान हल्की बारिश होने लगी. बारिश के क्रम में ही अचानक जोरदार वज्रपात हो गई, जिसकी चपेट में दोनों युवक आ गए और घटनास्थल पर ही अचेत हो गए. इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल दोनों को लातेहार सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

अत्यंत गरीब परिवार के थे दोनों युवक

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों युवक के परिजन सदर अस्पताल पहुंच गए. चिकित्सकों द्वारा जब दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया गया तो परिजन चीत्कार मारकर रोने लगे. बताया जाता है कि दोनों युवक काफी गरीब परिवार के थे और अपने-अपने घरों के इकलौते कमाऊ व्यक्ति भी थे.

इस हादसे की सूचना मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रभात कुमार, अंकित पांडेय समेत अन्य लोग अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रभात कुमार ने बताया कि दोनों युवक काफी गरीब परिवार के थे. इन्हें हरसंभव मदद दी जाएगी.

प्रावधान के तहत दी जाएगी मदद

इस संबंध में लातेहार अंचल पदाधिकारी नंदकुमार राम ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद विभागीय मृतक के परिजनों को तत्काल कुछ लाभ देने की प्रक्रिया की जा रही है. आपदा प्रबंधन के तहत जो सहायता राशि दी जाती है वह कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी.

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