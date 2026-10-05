बरेली की शंका नदी में डूबे दो युवक; पैर फिसलने से हुआ हादसा, शव बरामद
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:25 AM IST
बरेली: सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसा खेड़ा गौटिया गांव में रविवार को शंका नदी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई. दोनों खेत पर काम करने जा रहे थे. इसी दौरान नदी के पास अचानक पैर फिसलने से दोनों पानी में जा गिरे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू अभियान में जुट गई. कई घंटे की मशक्कत के बाद देर शाम दोनों के शव बरामद कर लिए गए.
बताया गया कि रोहित और अजय खेत की ओर जा रहे थे. परसा खेड़ा गौटिया के पास नदी के किनारे पहुंचने पर अचानक दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे नदी में गिर गए. हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश शुरू कराई. नदी में पानी के बहाव और गहराई को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया. पुलिस एसडीआरएफ और गोताखोरों ने नदी में अलग-अलग स्थानों पर रेस्क्यू अभियान चलाया. काफी प्रयास के बाद देर शाम दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए.