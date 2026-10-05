ETV Bharat / state

बरेली की शंका नदी में डूबे दो युवक; पैर फिसलने से हुआ हादसा, शव बरामद

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई.

दो युवकों की दर्दनाक मौत
दो युवकों की दर्दनाक मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसा खेड़ा गौटिया गांव में रविवार को शंका नदी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई. दोनों खेत पर काम करने जा रहे थे. इसी दौरान नदी के पास अचानक पैर फिसलने से दोनों पानी में जा गिरे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू अभियान में जुट गई. कई घंटे की मशक्कत के बाद देर शाम दोनों के शव बरामद कर लिए गए.

बताया गया कि रोहित और अजय खेत की ओर जा रहे थे. परसा खेड़ा गौटिया के पास नदी के किनारे पहुंचने पर अचानक दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे नदी में गिर गए. हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश शुरू कराई. नदी में पानी के बहाव और गहराई को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया. पुलिस एसडीआरएफ और गोताखोरों ने नदी में अलग-अलग स्थानों पर रेस्क्यू अभियान चलाया. काफी प्रयास के बाद देर शाम दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए.

सीओ नितिन कुमार (Video Credit: ETV Bharat)
सीओ नितिन कुमार ने बताया कि दोनों युवक नदी की ओर जा रहे थे. अजय अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था. हादसे में दोनों की मौत हो गई है और दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. दोनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

TAGGED:

TWO YOUTHS DROWN
DROWNING ACCIDENT
DROWNING ACCIDENT IN BAREILLY
RIVER DROWNING TRAGEDY
BAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.