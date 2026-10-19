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लखीसराय में सड़क हादसा, सूर्यगढ़ा नगर परिषद उपसभापति के भतीजे समेत दो युवकों की मौत

लखीसराय में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

सड़क हादसे में दो युवकों की मौत