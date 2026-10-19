लखीसराय में सड़क हादसा, सूर्यगढ़ा नगर परिषद उपसभापति के भतीजे समेत दो युवकों की मौत
लखीसराय में नवमी की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दो की मौत हो गई. खबर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 19, 2026 at 10:15 AM IST
लखीसराय : बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा में दो युवकों की जान चली गई. हादसा सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के NH80 पर अद्दूपुर गांव के पास हुआ. तेज रफ्तार पिकअप ने दो बाइक सवार युवकों को रौंद दिया जिससे दोनों की मौत हो गई. मरने वाले में सूर्यगढ़ा नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद का भतीजा है.
सड़क हादसे में दो युवकों की मौत
हादसे के बाद आनन फानन में दोनों घायल युवकों को स्थानीय लोगों ने पास के अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज और युवकों की पहचान के बाद परिजनों से संपर्क किया.
मृतकों की हुई पहचान
मृतकों में एक युवक की पहचान बेगूसराय जिला निवासी शाम्हो थाना क्षेत्र अकबरपुर गांव निवासी रूपेश सिंह के 17 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार और दूसरा सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र जगदीशपुर गांव निवासी रविंद्र सिंह उर्फ़ मधु का 20 वर्षीय पुत्र राजन कुमार के तौर पर किया गया.
मृतकों में सूर्यगढ़ा नगर परिषद के उपसभापति का भतीजा
मृतक राजन कुमार सूर्यगढ़ा नगर परिषद के उपसभापति बालेश्वर सिंह का भतीजा था. घटना की सूचना मिलते ही परिवार को कोहराम मच गया और त्यौहार की खुशियां मातम में बदल गई. परिजनों के मुताबिक दोनों युवक रामपुर गांव अपनी बाइक से होटल जा रहे थे, टक्कर इतना भीषण था कि दोनों युवक बाइक से उड़कर कुछ दूर जा गिरा.
''दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा पुलिस परिजनों को सौप आगे की कार्रवाई में जुट गई है. हादसा कैसे हुआ पुलिस इसकी जांच कर रही है.''- रोहित कुमार, सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष
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