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कानपुर में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र के परियर पुल के पास रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. इस घटना के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है, मृतक के परिजनों ने दुर्घटना को हत्या बताते हुए शव को बिठूर चौराहे पर रखकर हंगामा किया. सूचना पर एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह तीन थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया.





मृतकों की पहचान भिड़ईया गांव निवासी नगर निगम कर्मी 27 वर्षीय राहुल निषाद व उसके रिश्तेदार 24 वर्षीय सुजीत निषाद के रूप में हुई है. सुजीत होटल में वेटर का काम करता था. परिजनों ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर सुजीत राहुल के घर गया था. रविवार की रात राहुल उसे बाइक से गांव सफीपुर छोड़ने जा रहा था.

इस दौरान परियर पुल के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद राहुल की पत्नी सोनी, मां बबली और उसके पांच माह के मासूम बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है.



परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज नहीं दिखाई जा रही है, जिससे उन्हें यह अंदेशा है कि किसी ने जानबूझकर वाहन चढ़ाकर उनकी हत्या की है. बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके.