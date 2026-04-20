बूंदी में शादी से लौट रहे दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत
हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. बेटों के शव देखकर परिजन बेसुध हो गए.
Published : April 20, 2026 at 4:19 PM IST
बूंदीः कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर लाखेरी थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. शादी समारोह से लौट रहे दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
लाखेरी थाने के सहायक उपनिरीक्षक गिर्राज गुर्जर ने बताया कि मृतकों की पहचान इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के शिवगंज निवासी बोलता राम गुर्जर और लक्ष्मीपुरा निवासी हनुमान मीणा के रूप में हुई है. दोनों युवक मित्र थे और लाखेरी में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर गांव लौट रहे थे. रास्ते में उनकी बाइक जैसे ही इंदरगढ़ रोड पर पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे.
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सड़क पर बिखरे खून, क्षतिग्रस्त बाइक और तड़पते युवकों का मंजर देख हर कोई सिहर उठा. तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही लाखेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. अपने बेटों के शव देखकर परिजन बेसुध हो गए.
लाखेरी थाने के सहायक उपनिरीक्षक गिर्राज गुर्जर ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाखेरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए. मृतक हनुमान मीणा के भाई हरिओम की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे हैं.