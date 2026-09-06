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बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो युवकों की मौत, रातभर खाई में पड़े रहे शव

सड़क हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीण ( Photo Credit; ETV Bharat )