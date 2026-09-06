बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो युवकों की मौत, रातभर खाई में पड़े रहे शव
घटना के बाद सड़क चौड़ीकरण और पोल शिफ्टिंग की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 2:14 PM IST
मऊ: कोपागंज थाना क्षेत्र के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत अंतर्गत बरलाई-धवरियासाथ मार्ग पर शनिवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां जहनियांपुर मोड़ के पास एक अंधे मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक बिजली के पोल से टकराकर सड़क किनारे खाई में गिर गई. इस भीषण हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया. फिलहाल पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया है.
ब्लाक प्रमुख सुजीत सिंह ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब 9 बजे की है. जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे और काफी देर तक दोनों की तलाश करते रहे. हालांकि, अंधेरा होने के कारण दोनों का कोई पता नहीं चल सका था. उसके बाद रविवार सुबह करीब पांच बजे परिजन और ग्रामीण दोबारा खोजबीन में जुटे, जहां सड़क किनारे खाई में बाइक और दोनों युवक पड़े मिले. परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी.
मृतकों की पहचान कुर्थीजाफरपुर निवासी आकाश (24) और उनके बुआ के बेटे, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोठा निवासी निकेश (26) के रूप में हुई है. इधर घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बरलाई-धवरियासाथ मार्ग पर जाम लगा दिया. ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति और जहनियांपुर मोड़ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि जहनियांपुर मोड़ पर सड़क संकरी होने के साथ ही अंधा मोड़ हादसों का कारण बन रहा है. उन्होंने सड़क चौड़ीकरण, पेड़ों की कटाई और सड़क किनारे स्थित बिजली के पोल को तत्काल शिफ्ट कराने की मांग की.
इस दौरान करीब चार घंटे तक ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी रहा. स्थिति को देखते हुए दक्षिण टोला और कोपागंज थाने की पुलिस के साथ पीएसी बल को भी मौके पर तैनात किया गया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
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