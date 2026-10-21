कांकेर के नांदनमारा बाईपास पर युवकों की हादसे में मौत, ग्रामीणों ने NH 30 किया जाम,जेसीबी से सड़क खोदने की कोशिश
नांदनमारा बाईपास पर दो युवकों की मौत के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 30 जाम कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 3:45 PM IST
कांकेर : नांदनमारा बाईपास क्रॉसिंग के पास बीते देर रात हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के बाद बुधवार सुबह ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. सुबह 7 बजे से ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. आक्रोशित ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से हाईवे खोदने का प्रयास भी किया. ग्रामीणों की मांग है कि दुर्घटनाजनक स्थल पर तत्काल ब्रेकर बनाया जाए साथ ओवरब्रिज का निर्माण हो.इस जगह पर सीसीटीवी, सिग्नल लाइट और हाईमास्ट लाइट की भी व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है.
तेज रफ्तार कार की टक्कर से गई दो युवकों की जान
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब एक बजे नांदनमारा बाईपास क्रॉसिंग के पास सड़क हादसा हुआ. ग्राम नांदनमारा के छोटेपारा निवासी ऋषि कोर्राम, पिता सुरेश, और नवीन कुमार यादव, पिता गंगेश्वर यादव, सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. टक्कर के बाद कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया.
सरपंच बोले सुरक्षा इंतजाम के लिए जारी रहेगा आंदोलन
नांदनमारा ग्राम पंचायत के सरपंच मनोज कवाची ने बताया कि हादसे में गांव के दो युवकों की मौत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. सुबह 7 बजे से चक्काजाम किया गया है. उन्होंने कहा कि बाईपास पर लगातार दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए तत्काल ब्रेकर लगाया जाए.
मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी रखी गई है.जब तक कलेक्टर मौके पर पहुंचकर उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा- मनोज कवाची, सरपंच
एसडीएम ने कहा अधिकारियों से हुई चर्चा
मौके पर मौजूद एसडीएम सरस्वती बंजारे के अनुसार एनएच-30 पर नांदनमारा के पास हुए हादसे में घायल दोनों युवकों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है.
ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में ब्रेकर निर्माण, हाईमास्ट लाइट लगाने, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाने, फ्लाईओवर निर्माण और उचित मुआवजा शामिल हैं.इस संबंध में एनएच-30 के अधिकारियों और कलेक्टर से बातचीत हुई है. मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है- सरस्वती बंजारे, एसडीएम
हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें, पुलिस मौके पर तैनात
चक्काजाम के कारण नेशनल हाईवे-30 पर यातायात प्रभावित लगभग 4 घंटे तक बाधित रहा. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया गया.
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