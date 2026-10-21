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कांकेर के नांदनमारा बाईपास पर युवकों की हादसे में मौत, ग्रामीणों ने NH 30 किया जाम,जेसीबी से सड़क खोदने की कोशिश

कांकेर के नांदनमारा बाईपास पर युवकों की हादसे में मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : नांदनमारा बाईपास क्रॉसिंग के पास बीते देर रात हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के बाद बुधवार सुबह ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. सुबह 7 बजे से ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. आक्रोशित ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से हाईवे खोदने का प्रयास भी किया. ग्रामीणों की मांग है कि दुर्घटनाजनक स्थल पर तत्काल ब्रेकर बनाया जाए साथ ओवरब्रिज का निर्माण हो.इस जगह पर सीसीटीवी, सिग्नल लाइट और हाईमास्ट लाइट की भी व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है.



तेज रफ्तार कार की टक्कर से गई दो युवकों की जान

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब एक बजे नांदनमारा बाईपास क्रॉसिंग के पास सड़क हादसा हुआ. ग्राम नांदनमारा के छोटेपारा निवासी ऋषि कोर्राम, पिता सुरेश, और नवीन कुमार यादव, पिता गंगेश्वर यादव, सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. टक्कर के बाद कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया.