ETV Bharat / state

अमेठी में डूबने से दो युवकों की मौत, घंटों मशक्कत के बाद से शव बरामद

अमेठी: कादुनाले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया. घंटों मशक्कत के बाद, गोताखोरों ने दोनों युवकों के शव को बरामद कर लिया.



थाना प्रभारी अजयेंद्र पटेल के अनुसार, भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी नदीम 21 पुत्र नसीर और ननकू 20 पुत्र जलील मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे घर से कदुनाला में नहाने की बात कहकर निकले. लेकिन काफी देर तक वापस घर नही लौटे, जिसके बाद, परिजनों ने खोजबीन शुरू की.

इसी बीच कदुनाले के किनारे उनकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली, जिसके बाद परिजनों को डूबने की आशंका हुई. परिजनों ने मामले की सुचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से कदुनाला में तलाशी अभियान शुरू कराया गया. लंबे प्रयास के बाद दोनों युवकों के शव पानी से बरामद कर बाहर निकाले गए.