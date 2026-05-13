अमेठी में डूबने से दो युवकों की मौत, घंटों मशक्कत के बाद से शव बरामद
कादुनाले में नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत, इलाके में शोक की लहर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 8:34 PM IST
अमेठी: कादुनाले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया. घंटों मशक्कत के बाद, गोताखोरों ने दोनों युवकों के शव को बरामद कर लिया.
थाना प्रभारी अजयेंद्र पटेल के अनुसार, भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी नदीम 21 पुत्र नसीर और ननकू 20 पुत्र जलील मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे घर से कदुनाला में नहाने की बात कहकर निकले. लेकिन काफी देर तक वापस घर नही लौटे, जिसके बाद, परिजनों ने खोजबीन शुरू की.
इसी बीच कदुनाले के किनारे उनकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली, जिसके बाद परिजनों को डूबने की आशंका हुई. परिजनों ने मामले की सुचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से कदुनाला में तलाशी अभियान शुरू कराया गया. लंबे प्रयास के बाद दोनों युवकों के शव पानी से बरामद कर बाहर निकाले गए.
बताया जा रहा है कि दोनों युवक नहाते-नहाते गहरे पानी में चले गए, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. घटना की सुचना मिलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
भाले सुल्तान थाना प्रभारी अजयेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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