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कुआं खोदते समय मिट्टी धंसने से दो युवकों की मौत, घंटों चले रेस्क्यू के बाद निकाले गए शव

कुएं से शव निकालते लोग ( ETV Bharat Karauli )

करौली: जिले के सपोटरा उपखंड क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कुआं खोदते समय मिट्टी धंसने से दो युवकों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों ने घंटों तक राहत एवं बचाव कार्य चलाया, लेकिन दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका. सपोटरा डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि डीकोलया गांव निवासी कमलेश और मुकेश अमरगढ़ क्षेत्र में कुएं की खुदाई कर रहे थे. दोनों युवक कुएं में करीब 10 से 12 हाथ की गहराई तक नीचे उतरकर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक कुएं की दीवार भरभराकर गिर गई और भारी मात्रा में मिट्टी व पत्थर दोनों युवकों के ऊपर आ गिरे. देखते ही देखते दोनों युवक मिट्टी में दब गए. पढ़ें: कुएं की पट्टी टूटने से गिरे दो युवक, मौके पर ही हुई दोनों की मौत