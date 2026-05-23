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कुआं खोदते समय मिट्टी धंसने से दो युवकों की मौत, घंटों चले रेस्क्यू के बाद निकाले गए शव

दोनों युवक कुएं में 12 हाथ की गहराई तक नीचे उतरकर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक कुएं की दीवार भरभराकर गिर गई.

Soil Collapses in Well in Karauli
कुएं से शव निकालते लोग (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 5:00 PM IST

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करौली: जिले के सपोटरा उपखंड क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कुआं खोदते समय मिट्टी धंसने से दो युवकों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों ने घंटों तक राहत एवं बचाव कार्य चलाया, लेकिन दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका.

सपोटरा डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि डीकोलया गांव निवासी कमलेश और मुकेश अमरगढ़ क्षेत्र में कुएं की खुदाई कर रहे थे. दोनों युवक कुएं में करीब 10 से 12 हाथ की गहराई तक नीचे उतरकर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक कुएं की दीवार भरभराकर गिर गई और भारी मात्रा में मिट्टी व पत्थर दोनों युवकों के ऊपर आ गिरे. देखते ही देखते दोनों युवक मिट्टी में दब गए.

पढ़ें: कुएं की पट्टी टूटने से गिरे दो युवक, मौके पर ही हुई दोनों की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े और अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों और सिविल डिफेंस टीम की मदद से जेसीबी और अन्य संसाधनों के जरिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. रेस्क्यू टीम को लगातार धंस रही मिट्टी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

दोनों युवक सगे भाई थे: दोनों युवक सगे भाई थे. हादसे के बाद अमरगढ़ और डीकोलया गांव में शोक की लहर फैल गई. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि फिलहाल परिजनों ने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

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