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बाड़मेर: खदान में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत, फोटो खींचने के चक्कर में पानी में गिरे

इस घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस प्रशासन को बताया. थाना पुलिस, सिविल डिफेंस की टीम और आर्मी की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को गड्ढे से बाहर निकाला गया. उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दु:खद हादसे के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है.

बाड़मेर: जिले में शुक्रवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो युवकों की मौत की दुःखद घटना सामने आई है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. दोनों युवक आपस में चचेरे भाई थे. वे पानी पीने और फोटो खींचने के लिए गड्ढे के पास गए थे, जहां अचानक गिरकर दोनों पानी में डूब गए.

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आर्मी की मदद से रेस्क्यू: एएसआई ज्ञानसिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. हादसा दरुड़ा और मारुडी गांव की सरहद के बीच कुम्हारों की बस्ती के पास हुई. दोनों युवकों की उम्र 18 और 20 वर्ष थी. सिविल डिफेंस और आर्मी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. दोनों को गड्ढे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव मोर्चरी में रखकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.ऱ

खनन के बाद बने बड़े गड्ढे: परिजन सुरताराम ने बताया कि उनके चचेरे भाई किरताराम और देवराज मारुडी गांव से लौटते हुए अपने गांव दरुड़ा पहुंच आ रहे थे. गांव में बड़ी संख्या में क्रेशर खनन के गड्ढे बने हुए हैं, जिनकी गहराई ज्यादा होने से इनमें पानी भरा रहता है. उन्होंने बताया कि पानी पीने के दौरान एक भाई के पैर फिसल गए और गिरने पर दूसरे भाई ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी गिर गया और दोनों डूब गए. गांव वालों ने घटना की सूचना आर्मी को दी. आर्मी की रेस्क्यू टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दोनों को बाहर निकाला.

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