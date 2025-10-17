ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में चलती बाइक पर पटाखा चलाने पर दो युवकों की मौत; संतुलन बिगड़ने से हुआ धमाका, एक युवक घायल

फर्रुखाबाद : जिले में कायमगंज बाजार में शुक्रवार को चलती बाइक पर पटाखा चलाने के दौरान बाइक फिसलने से भीषण हादसा हो गया. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है. वहीं परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.







सीओ राजेश द्विवेदी ने बताया कि कोतवाली व कस्बा कायमगंज के सीपी तिराहा के पास शुक्रवार को पटाखा दगाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. एक बाइक पर सवार तीन छात्र सड़क पर पटाखे दगा रहे थे, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई. गिरते ही जोरदार धमाका हो गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तीनों छात्रों को गंभीर हालत में सीएचसी कायमगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर परौली निवासी ध्रुव दुबे और प्रयाग तिवारी को मृत घोषित कर दिया. दलेलगंज थाना शमसाबाद निवासी दीपांश गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना पर एसडीएम कायमगंज व सीओ कायमगंज मौके पर पहुंच गए. मृतकों की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.



