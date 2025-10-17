ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में चलती बाइक पर पटाखा चलाने पर दो युवकों की मौत; संतुलन बिगड़ने से हुआ धमाका, एक युवक घायल

गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया.

घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़
घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 6:29 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
फर्रुखाबाद : जिले में कायमगंज बाजार में शुक्रवार को चलती बाइक पर पटाखा चलाने के दौरान बाइक फिसलने से भीषण हादसा हो गया. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है. वहीं परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.


सीओ राजेश द्विवेदी ने बताया कि कोतवाली व कस्बा कायमगंज के सीपी तिराहा के पास शुक्रवार को पटाखा दगाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. एक बाइक पर सवार तीन छात्र सड़क पर पटाखे दगा रहे थे, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई. गिरते ही जोरदार धमाका हो गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तीनों छात्रों को गंभीर हालत में सीएचसी कायमगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर परौली निवासी ध्रुव दुबे और प्रयाग तिवारी को मृत घोषित कर दिया. दलेलगंज थाना शमसाबाद निवासी दीपांश गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना पर एसडीएम कायमगंज व सीओ कायमगंज मौके पर पहुंच गए. मृतकों की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.


उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीन लड़के सड़क पर मोटरसाइकिल से पटाखा पटक रहे थे. इसके कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया. जिससे दो लड़कों प्रयाग तिवारी और ध्रुव दुबे हैं. जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है. गंभीर रूप से घायल दीपांक को जिला अस्पताल फतेहगढ़ में रेफर किया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

कायमगंज सीएचसी में तैनात डॉ. अमरेश ने बताया कि गंभीर हालत में तीन लड़कों को लाया गया था, जिसमें जांच के बाद दो लड़कों को मृत घोषित कर दिया गया था. वहीं गंभीर रूप से घायल एक लड़के को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है.



Last Updated : October 17, 2025 at 6:35 PM IST

