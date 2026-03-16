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यूपी में दो सड़क हादसे, फर्रुखाबाद और संतकबीर नगर में चार की मौत

फर्रुखाबाद/संतकबीरनगर: यूपी में सोमवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. पहला हादसा फर्रुखाबाद में हुआ. यहां के जिला के थाना मोहम्मदाबाद में अज्ञात वाहन ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई. वहीं, दूसरा सड़क हादसा संतकबीरनगर में हुआ. जिले के खलीलाबाद में डीसीएम और कार की टक्कर में दो पत्रकारों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.







फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर: मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला के मुताबिक, आजाद नगर निवासी उस्मान का 20 वर्षीय पुत्र आदिल, चचेरे भाई 22 वर्षीय समीर के साथ रविवार रात जहानगंज के पतौंजा से घर लौट रहा था. जैसे ही वह मोहम्मदाबाद-ताजपुर मार्ग पर स्थित एनएससी पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा, सामने से आ रही अज्ञात वाहन ने आदिल की बाइक में टक्कर मार दी जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां के डॉक्टरों आदिल और समीर को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आस पास के सीसी फुटेज निकाले जा रहे हैं. परिजनों के तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, वैधानिक कार्रवाई जारी है.



संतकबीरनगर में समारोह से लौट रहे पत्रकार हादसे का शिकार: खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रसूलाबाद के पास अनियंत्रित डीसीएम और कार में टक्कर हो गई. इस हादसे में दो पत्रकारों की मौत हो गई. पत्रकारों की पहचान कुशीनगर निवासी धनंजय पाण्डेय (35 वर्ष) और शंभू मिश्रा (45 वर्ष) के रूप में हुई है. कार में 4 व्यक्ति सवार थे. सभी हिंदी पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय होली मिलन समारोह में शामिल होकर लखनऊ से कुशीनगर लौट रहे थे. कार सवार रमन कुमार (42 वर्ष) और सुदेश मिश्रा (42 वर्ष) घायल हो गए हैं. दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.