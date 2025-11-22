ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: कोठारी नदी किनारे ढही मिट्टी, दबने से दो युवकों की मौत

एमजी अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजन व समाजजनों ने घटना पर जताई नाराजगी. उचित कार्रवाई और मुआवजे की मांग.

Police officers inspect the accident site
हादसा स्थल पर मुआयना करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bhilwara)
Published : November 22, 2025 at 6:36 PM IST

भीलवाड़ा: सदर थाना क्षेत्र से गुजरने वाली कोठारी नदी में शनिवार को हादसा हो गया. कोठारी नदी के किनारे ट्रैक्टर में बालू भर रहे दो युवकों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंचे पुलिस एवं प्रशासनिक अमले ने मिट्टी हटाकर दोनों को निकाला और भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया.

सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि कोठारी नदी में शनिवार को दो युवक ट्रैक्टर में बालू मिट्टी भर रहे थे. तभी नदी किनारे मिट्टी का ढेर ढह गया. इसमें प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बालाजी का खेड़ा निवासी दीपू उर्फ सज्जन सिंह (30) पुत्र अमर सिंह और पूरण पिता दुर्गालाल बागरिया (20) दब गए. सूचना पर पहुंची पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने ग्रामीणों की मदद से मिट्टी हटाकर दबे दोनों युवकों को निकाला और एमजी अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. दीपू के पिता और भाई महाराष्ट्र में काम करते हैं. उनके रविवार को भीलवाड़ा आने पर शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

पढ़ें: मिट्टी ढहने से किशोर की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

इधर घटना की सूचना पर मृतकों के परिजन व समाज के लोग एमजी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए. उन्होंने घटना पर नाराजगी जताई और उचित कार्रवाई और मुआवजे की मांग की. थाना प्रभारी बिश्नोई ने मृतकों के परिजनों की समझाइश की.

