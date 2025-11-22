ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: कोठारी नदी किनारे ढही मिट्टी, दबने से दो युवकों की मौत

भीलवाड़ा: सदर थाना क्षेत्र से गुजरने वाली कोठारी नदी में शनिवार को हादसा हो गया. कोठारी नदी के किनारे ट्रैक्टर में बालू भर रहे दो युवकों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंचे पुलिस एवं प्रशासनिक अमले ने मिट्टी हटाकर दोनों को निकाला और भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया.

सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि कोठारी नदी में शनिवार को दो युवक ट्रैक्टर में बालू मिट्टी भर रहे थे. तभी नदी किनारे मिट्टी का ढेर ढह गया. इसमें प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बालाजी का खेड़ा निवासी दीपू उर्फ सज्जन सिंह (30) पुत्र अमर सिंह और पूरण पिता दुर्गालाल बागरिया (20) दब गए. सूचना पर पहुंची पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने ग्रामीणों की मदद से मिट्टी हटाकर दबे दोनों युवकों को निकाला और एमजी अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. दीपू के पिता और भाई महाराष्ट्र में काम करते हैं. उनके रविवार को भीलवाड़ा आने पर शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.