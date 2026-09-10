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मेरठ में दो युवकों ने की आत्महत्या; फूलबाग में शादी के तीन महीने बाद ही टूटा रिश्ता, सरधना में डेढ़ साल में तीसरी मौत

मेरठ: यूपी के मेरठ के फूलबाग में रहने वाले युवक ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली, जबकि सरधना क्षेत्र में भी एक युवक ने जान दे दी. दोनों ही मौतों का कारण पारिवारिक अवसाद बताया जा रहा है. सरधना में एक ही परिवार में डेढ़ वर्ष में ये तीसरी मौत है, जबकि मेरठ के फूलबाग में रहने वाले युवक ने फरवरी में ही प्रेम विवाह किया था.

दरअसल नौचंदी थाना क्षेत्र के फूलबाग कॉलोनी में रहने वाले युवक विशाल (28) की शादी इसी साल फरवरी महीने में हुई थी. विशाल ने शहर के ही बुढ़ाना गेट की रहने वाली सेजल से प्रेम विवाह किया था. दोनों महज तीन महीने ही साथ रहे, उसके बाद दोनों में विवाद हो गया. तब से सेजल अपने मायके में रह रही थी.



मृतक के पिता खिलेन्द्र ने बताया कि उनका बेटा विशाल एक फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव था. मर्जी से शादी के बावजूद दोनों में अनबन रहती थी. काफी झगड़ा होता था. सेजल ने विशाल से नोएडा में चलकर रहने और नौकरी करने की जिद की, जिसके बाद दोनों नोएडा भी चले गए थे, लेकिन वहां दोनों के बीच विवाद बढ़ता ही चला गया. इसके बाद मामला पुलिस तक भी पहुंचा.

उन्होंने बताया कि बीते शाम विशाल अपने रूम में गया और कई घंटों तक जब वह बाहर नहीं आया. इसके बाद परिवार वालों ने कमरे में खिड़की के सहारे झांक कर देखा तो वह पंखे से लटका हुआ था. परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंखे से नीचे उतारा.