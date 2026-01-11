ETV Bharat / state

सचिवालय और निदेशालय का रसूख दिखाकर हड़पे 45 लाख, डाक से भेजे नकली जॉइनिंग लेटर, FIR

एक युवक जॉइनिंग करने ऑफिस पहुंचा तक ठगी होने की जानकारी हुई. पुलिस ने दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर लिया है.

नौकरी के नाम पर ठगी.
नौकरी के नाम पर ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 9:57 PM IST

लखनऊ : जालसाजों ने खुद को सचिवालय और समाज कल्याण निदेशालय के बड़े अधिकारियों का करीबी बताकर दो युवकों से कुल 45 लाख रुपये हड़प लिए. विश्वास जीतने के लिए ठगों ने न केवल सरकारी पदों का झांसा दिया, बल्कि बाकायदा सरकारी डाक के जरिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी भेजे. हजरतगंज पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है.

लिपिक बनाने के नाम पर लिए 10 लाख रुपये : ​सीतापुर के महोली निवासी तौफीक अहमद ने हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया है. पीड़ित ने बताया, आरोपी अर्जुन कुमार और रविकांत शुक्ला उर्फ सोनू ने खुद को समाज कल्याण विभाग के बड़े अधिकारियों का करीबी बताया. उन्होंने तौफीक को विभाग में लिपिक के पद पर नौकरी दिलाने का वादा किया. झांसे में लेकर आरोपियों ने 10 लाख रुपये ऐंठ लिए और तौफीक को फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया. जब काफी समय तक जॉइनिंग नहीं हुई, तो तौफीक को ठगी का एहसास हुआ. पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उलटा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी.

स्टेनो बनकर 35 लाख रुपये हड़पे : ​हुसैनगंज निवासी प्रशान्त कुमार दुबे ने निखिल वर्मा नाम के व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. निखिल ने खुद को एपीसी कार्यालय में स्टेनो बताकर प्रशान्त को ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया. जून 2023 से जनवरी 2025 के बीच किस्तों में करीब 35 लाख रुपये वसूले गए. जालसाज ने असली दिखने वाले नियुक्ति पत्र सरकारी डाक से भेजे. जब प्रशान्त जॉइनिंग के लिए दफ्तर पहुंचे, तब अधिकारियों ने बताया कि ये लेटर फर्जी है. आरोपी ने पीड़ित के मूल दस्तावेज और दो चेक भी हड़प लिए हैं.

आरोपियों की तलाश जारी : ​हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों ही मामलों में पीड़ितों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. ​पुलिस उन बैंक खातों की जांच कर रही है जिनमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे. ​साथ ही उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो फर्जी नियुक्ति पत्र छापने और डाक से भेजने के खेल में शामिल थे.

