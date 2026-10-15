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सीमापार से ड्रोन से पहली बार आई विस्फोटक की इतनी बड़ी खेप, IED से जोड़कर रिमोट से ब्लास्ट का था प्लान

जयपुर : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सीमापार से आए हथियारों और विस्फोटक के जखीरे के साथ पकड़े गए दो युवक पंजाब के कुख्यात बदमाश हैं, जिनके तार पंजाब में थानों पर ग्रेनेड से अटैक और पुलिस पर हमलों के मामलों से जुड़े हुए हैं. ये दोनों आपस में ममेरे-फुफेरे भाई हैं. ये पंजाब में बैठे इस साजिश के मुख्य सूत्रधार से सीधे संपर्क में थे, जिसका कोड नेम RS है. आरोपी भी इन दोनों युवकों का रिश्तेदार है.

पाकिस्तान से हथियारों और विस्फोटक का जखीरा भेजने वालों से भी ये दोनों कोड नेम के जरिए ही जुड़े हुए थे. ये कोडवर्ड उमर चाचा, डोगर चाचा और शाह पठान हैं, जिनके जरिए इनका सीमापार से संपर्क था. इन्हीं के जरिए इन तक सीमापार से ड्रोन की मदद से हथियारों का जखीरा और विस्फोटक पहुंचाए गए. इन दोनों युवकों से पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है. विस्फोटक को अत्याधुनिक तकनीक से बने आईईडी सर्किट से जोड़कर रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है.

ममेरे-फुफेरे भाई हैं पकड़े गए आरोपी : एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी विकास कुमार ने बताया कि सोमवार को सीमापार से ड्रोन की मदद से श्रीगंगानगर के रावला इलाके में दो विदेशी जिगना पिस्टल, 867 कारतूस, बड़ी मात्रा में घातक विस्फोटक और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस पकड़ी गई थी. हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा लेने आए फिरोजपुर (पंजाब) निवासी लखविंदर सिंह (19) और जालंधर निवासी सुखविंदर सिंह (19) को गिरफ्तार किया है. ये दोनों आपस में ममेरे-फुफेरे भाई हैं.

थानों पर ग्रेनेड हमले से जुड़े हैं तार : आईजी विकास कुमार ने बताया कि हाल ही के समय में पंजाब में पुलिस पर हमले और थानों पर ग्रेनेड फेंकने की घटनाओं से भी लखविंदर और सुखविंदर के तार जुड़े हुए हैं. फाजिल्का के जलालाबाद में थाने पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में ग्रेनेड का कंसाइनमेंट लाने से लेकर हमले की साजिश और हमलावरों को फरारी कटवाने तक में इन दोनों की अहम भूमिका होने की बात सामने आई है. इस तरह की अन्य गतिविधियों में भी इन दोनों युवकों की भूमिका सामने आई है. एएनटीएफ ने बीएसएफ और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर सोमवार को जो हथियार, विस्फोटक और आईईडी पकड़ी है, वह भी पंजाब लेकर जाने वाले थे.

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दोनों आरोपियों का रिश्तेदार है मुख्य सूत्रधार : पड़ताल में सामने आया है कि सीमापार से हथियार और विस्फोटक मंगवाने के पीछे की साजिश का मुख्य सूत्रधार पंजाब में बैठा एक शख्स है, जो दोनों आरोपियों का रिश्तेदार भी है. पूछताछ में इन्होंने उसका कोडनेम RS होने की बात कबूल की है. सीमापार से हथियारों और विस्फोटकों की खेप मंगवाने के लिए इन्हें तीन कोड नेम मिले हुए थे, जो 'उमर चाचा', 'डोगर चाचा' और 'शाह पठान' हैं. हथियारों और विस्फोटकों की खेप मंगवाने के लिए इन्हीं कोडवर्ड का इस्तेमाल हुआ. फिलहाल, जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक कहां और कैसे इस्तेमाल होना था?

पहली बार आई विस्फोटक की इतनी बड़ी खेप : उनका कहना है कि सीमापार से अब तक ड्रोन के जरिए छोटे-मोटे हथियार और हेरोइन की खेप आती थी. यह पहला मौका है जब हथियारों का जखीरा, विस्फोटक और आईईडी सीमापार से ड्रोन के जरिए गिराए गए हैं. पहले फेरे में दो पिस्टल का पैकेट ड्रोन से गिराया गया. दूसरी बार में कारतूस से भरा पैकेट गिराया गया. तीसरी बार में तीन पैकेट में विस्फोटक और आईईडी गिराया. आईईडी का अत्याधुनिक तकनीक से बना बनाया सर्किट है, जिसमें डेटोनेटर और पावर सोर्स भी है. इसमें छर्रे और कीलें भी हैं. विस्फोटक को आईईडी से जोड़कर रिमोट से ब्लास्ट करवाया जा सकता है.