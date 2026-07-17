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बूंदी: श्मशान में आधी रात तांत्रिक क्रिया का आरोप, गुस्साए लोगों ने युवकों को पीटा

बूंदी: कापरेन कस्बे के कृषि उपज मंडी रोड स्थित मुक्तिधाम में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला के अंतिम संस्कार के कुछ घंटों बाद दो युवक चिता के पास संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए. परिजनों ने दोनों पर कथित रूप से तांत्रिक क्रिया करने और अस्थियां चुराने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मौके पर ही पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई भी कर दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. तलाशी के दौरान एक युवक के पास से चाकू बरामद होने से मामला और गंभीर हो गया.

कापरेन थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि कस्बे की भंवरबाई का निधन होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कृषि उपज मंडी रोड स्थित मुक्तिधाम में किया गया था. अंतिम संस्कार के बाद परिजन घर लौट गए. देर शाम करीब नौ बजे कुछ लोगों ने परिजनों को सूचना दी कि दो युवक उसी चिता के पास संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं. सूचना मिलते ही परिजन और अन्य लोग मुक्तिधाम पहुंचे, जहां दोनों युवकों को पकड़ लिया गया. मृतका के पोते मनोज सिंह ने बताया कि युवकों की गतिविधियां देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया. दोनों युवक चिता के साथ छेड़छाड़ कर कथित तांत्रिक क्रिया कर रहे थे और अस्थियां अपने साथ ले जाने की तैयारी में थे. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी. बाद में पुलिस को सूचना देकर दोनों को उसके हवाले कर दिया गया.

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