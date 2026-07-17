बूंदी: श्मशान में आधी रात तांत्रिक क्रिया का आरोप, गुस्साए लोगों ने युवकों को पीटा
शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत ले लिया. तलाशी के दौरान एक युवक के पास से चाकू बरामद किया.
Published : July 17, 2026 at 10:22 AM IST
बूंदी: कापरेन कस्बे के कृषि उपज मंडी रोड स्थित मुक्तिधाम में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला के अंतिम संस्कार के कुछ घंटों बाद दो युवक चिता के पास संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए. परिजनों ने दोनों पर कथित रूप से तांत्रिक क्रिया करने और अस्थियां चुराने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मौके पर ही पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई भी कर दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. तलाशी के दौरान एक युवक के पास से चाकू बरामद होने से मामला और गंभीर हो गया.
कापरेन थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि कस्बे की भंवरबाई का निधन होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कृषि उपज मंडी रोड स्थित मुक्तिधाम में किया गया था. अंतिम संस्कार के बाद परिजन घर लौट गए. देर शाम करीब नौ बजे कुछ लोगों ने परिजनों को सूचना दी कि दो युवक उसी चिता के पास संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं. सूचना मिलते ही परिजन और अन्य लोग मुक्तिधाम पहुंचे, जहां दोनों युवकों को पकड़ लिया गया. मृतका के पोते मनोज सिंह ने बताया कि युवकों की गतिविधियां देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया. दोनों युवक चिता के साथ छेड़छाड़ कर कथित तांत्रिक क्रिया कर रहे थे और अस्थियां अपने साथ ले जाने की तैयारी में थे. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी. बाद में पुलिस को सूचना देकर दोनों को उसके हवाले कर दिया गया.
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मनोज सिंह ने कापरेन थाने में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया कि वार्ड संख्या 8 निवासी गोविंद और भूपेंद्र शराब के नशे में मुक्तिधाम पहुंचे थे. उनके पास हथियार भी था और वे चिता के साथ कथित रूप से तांत्रिक क्रिया कर रहे थे. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि दोनों अस्थियां चोरी कर अपने साथ ले जाने वाले थे. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. घटना की सूचना मिलते ही कापरेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने लाई. पुलिस ने तलाशी के दौरान एक युवक के पास से चाकू बरामद किया. इसके बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
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कापरेन थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों युवक मुक्तिधाम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले थे. तलाशी के दौरान एक के कब्जे से चाकू बरामद हुआ है. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि कथित तांत्रिक क्रिया और अस्थियां चुराने के आरोपों की जांच की जा रही है तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.