बिहार में उग्र भीड़ का तांडव- बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को पीटा, पुलिस के वाहन में की तोड़फोड़; महिला सिपाही घायल
भीड़ ने बकरी चोरी के शक में 2 युवकों को पीटा, बचाव के लिए पहुंची पुलिस के साथ की धक्का-मुक्की और तोड़फोड़. रिपोर्ट- आशीष सिन्हा
Published : September 12, 2026 at 1:46 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज में बकरी चोरी के आरोप में दो युवकों को भीड़ ने पिटाई की. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ से निकालने की कोशिश की. लेकिन, गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया. उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से धक्का-मुक्की की और वाहन में भी तोड़फोड़ की. इस दौरान एक महिला सिपाही भी घायल हो गई.
दो युवकों की पिटाई
घटना जिले के टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र स्थित रंगी चौक, फाराबाड़ी के पास हुई. पीड़ितों की पहचान फुलवड़िया वार्ड संख्या तीन निवासी मो. दिलदार आलम (22) और फुलबाड़ी वार्ड संख्या छह निवासी मो. मुबारक आलम (20) के रूप में हुई है.
मटियारी से लौटने के दौरान लोगों ने घेरा
मो. दिलदार आलम ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त मो. मुबारक आलम के साथ मोटरसाइकिल से मटियारी गया था. वहां से वापस लौटने के दौरान रंगी चौक के पास कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया. दिलदार का कहना है कि उन लोगों ने दोनों पर बकरी चोरी का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.
"अपने दोस्त मो. मुबारक आलम के साथ मोटरसाइकिल से मटियारी गया था. वहां से वापस लौटने के दौरान रंगी चौक के पास कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया. उन लोगों ने हम दोनों पर बकरी चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी." -दिलदार आलम, पीड़ित युवक
भीड़ ने मोटरसाइकिल में लगाई आग
दिलदार आलम ने आगे कहा कि देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए और दोनों के साथ लाठी-डंडे, रॉड आदि से मारपीट की. मारपीट के दौरान दोनों के सिर में गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को भीड़ से बचाया. पीड़ित के अनुसार भीड़ ने उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी और उसका मोबाइल और गले का लॉकेट भी छीन लिया गया.
अपर थानाध्यक्ष ने दिया आवेदन
वहीं अपर थानाध्यक्ष रितेश कुमार ने अपने आवेदन में बताया कि सूचना मिलने पर वे सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. वहां करीब सैकड़ों लोगों की भीड़ दोनों युवकों के साथ मारपीट कर रही थी. पुलिस ने काफी मुश्किल के बाद दोनों को थाने के वाहन में बैठाया.
महिला सिपाही हुई घायल
थानाध्यक्ष के मुताबिक इसके बाद भी भीड़ ने वाहन को घेर लिया और दोनों युवकों को बाहर निकालने का दबाव बनाया. उन्होंने बताया कि उग्र भीड़ ने गाली-गलौज करते हुए वाहन के शीशे, लॉक और साइड मिरर तोड़ दिए. इस दौरान महिला सिपाही अनिशा कुमारी को शीशे का टुकड़ा लगने से चोट आई.
सरकारी काम में रुकावट
पुलिस के अनुसार, भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज कर सरकारी काम में रुकावट डाली. घटना में पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाया गया तथा बाद में दोनों युवकों की मोटरसाइकिल में आग लगाए जाने की सूचना मिली.
11 नामजद, 70 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज
पुलिस ने वायरल वीडियो और स्थानीय स्तर पर पहचान के आधार पर बबलू कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, राजू कुमार साह, श्याम कुमार सिंह, नरेश कुमार सिंह, दुर्गेश कुमार सिंह, गुहिया कुमार सिंह, कतिका कुमार सिंह, कौरव कुमार सिंह, मो. आरिफ आलम और बिनोद कुमार सिंह समेत करीब 70 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में थाना कांड संख्या 261/26 और 262/26 दर्ज किया है.
विडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई
पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. मिली जानकारी के मुताबिक बकरी चोरी के दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. वही इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल बना है हुआ है. वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी संतोष कुमार ने बताया कि 11 नामजद और 70 अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं विडियो फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
"11 नामजद और 70 अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं विडियो फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है."- संतोष कुमार, एसपी
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