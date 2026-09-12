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बिहार में उग्र भीड़ का तांडव- बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को पीटा, पुलिस के वाहन में की तोड़फोड़; महिला सिपाही घायल

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में बकरी चोरी के आरोप में दो युवकों को भीड़ ने पिटाई की. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ से निकालने की कोशिश की. लेकिन, गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया. उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से धक्का-मुक्की की और वाहन में भी तोड़फोड़ की. इस दौरान एक महिला सिपाही भी घायल हो गई.

दो युवकों की पिटाई

घटना जिले के टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र स्थित रंगी चौक, फाराबाड़ी के पास हुई. पीड़ितों की पहचान फुलवड़िया वार्ड संख्या तीन निवासी मो. दिलदार आलम (22) और फुलबाड़ी वार्ड संख्या छह निवासी मो. मुबारक आलम (20) के रूप में हुई है.

मटियारी से लौटने के दौरान लोगों ने घेरा

मो. दिलदार आलम ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त मो. मुबारक आलम के साथ मोटरसाइकिल से मटियारी गया था. वहां से वापस लौटने के दौरान रंगी चौक के पास कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया. दिलदार का कहना है कि उन लोगों ने दोनों पर बकरी चोरी का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.

"अपने दोस्त मो. मुबारक आलम के साथ मोटरसाइकिल से मटियारी गया था. वहां से वापस लौटने के दौरान रंगी चौक के पास कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया. उन लोगों ने हम दोनों पर बकरी चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी." -दिलदार आलम, पीड़ित युवक

टेढ़ागाछ थाना पुलिस (ETV Bharat)

भीड़ ने मोटरसाइकिल में लगाई आग

दिलदार आलम ने आगे कहा कि देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए और दोनों के साथ लाठी-डंडे, रॉड आदि से मारपीट की. मारपीट के दौरान दोनों के सिर में गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को भीड़ से बचाया. पीड़ित के अनुसार भीड़ ने उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी और उसका मोबाइल और गले का लॉकेट भी छीन लिया गया.

अपर थानाध्यक्ष ने दिया आवेदन

वहीं अपर थानाध्यक्ष रितेश कुमार ने अपने आवेदन में बताया कि सूचना मिलने पर वे सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. वहां करीब सैकड़ों लोगों की भीड़ दोनों युवकों के साथ मारपीट कर रही थी. पुलिस ने काफी मुश्किल के बाद दोनों को थाने के वाहन में बैठाया.