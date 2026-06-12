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साहिबगंज में RPF की बड़ी कार्रवाई, बरहड़वा रेलवे स्टेशन से पकड़े दो युवक, बरामद हुए 58 लाख के मोबाइल

साहिबगंज में आरपीएफ ने बरहड़वा स्टेशन से दो युवकों को 174 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है.

Two youths arrested with 174 stolen mobile phones
चोरी के 174 मोबाइल के साथ दो युवक गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 2:44 PM IST

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साहिबगंज: जिले के मालदा रेल मंडल के बरहड़वा स्टेशन से आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है. आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अप वनांचल एक्सप्रेस (13403) ट्रेन से दो शख्स बड़ी संख्या में मोबाइल लेकर बरहड़वा की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुमानी से बरहड़वा तक विशेष जांच अभियान चलाया.

58 लाख 95 हजार के मोबाइल फोन जब्त

जांच के क्रम में ट्रेन के जेनरल कोच ईआर 104464 से मालदा के कालियाचक निवासी मोहम्मद नासरुद्दीन एवं मोहम्मद रहमत शेख को पकड़ा है. तलाशी में उनके बैग से 174 पुराने एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत 58 लाख 95 हजार 878 रुपये आंकी गई है.

बरहड़वा प्रखंड में बढ़ी अवैध गतिविधि

वहीं गिरफ्तार दोनों युवकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए रेल थाना बरहड़वा को सुपूर्द कर दिया गया है. गौरतलब है कि बरहड़वा प्रखंड अवैध तरीके के कामकाज का सेंटर बन चुका है. यहां मोबाइल चोरी, नकली नोट, अवैध तरीके से देसी विदेशी शराब का केंद्र बन गया है.

बता दें कि शराब को इसी जगह से पंश्चिम बंगाल या फिर बंगलादेश आसानी से भेजा जाता है. हाल के दिनों में इस तरह की तस्करी का मामला उजागर हुआ है हालांकि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के साथ तस्करी पर लगाम लगाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन चोरी छुपे अभी भी ऐसे अवैध कार्य संचालित हो रहे हैं.

अप वनांचल एक्सप्रेस से 174 मोबाइल के साथ दो युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसकी कुल कीमत 58 लाख 95 हजार रुपये अनुमानित है. दोनों युवक पश्चिम बंगाल के कलियाचक के रहने वाले हैं. सभी मोबाइल चोरी के हैं. मोबाइल कहां से लाए जा रहे थे इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, पूछताछ जारी है. आवश्यक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया जाएगा: संजीव कुमार, आरपीएफ निरीक्षक, बरहड़वा

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मोबाइल चोरी कर 200 से 500 रुपए में देते थे बेच, चोरी को बना लिया शौक, दो गिरफ्तार

10 मोबाइल की रोज चोरी गैंग के हर सदस्य का टास्क- 4 नाबालिग गिरफ्तार, 40 मोबाइल बरामद

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174 STOLEN MOBILE RECOVERED
TWO YOUTHS ARRESTED WITH MOBILE
साहिबगंज का बरहरवा रेलवे स्टेशन
आरपीएफ ने दो युवकों को पकड़ा
TWO YOUTHS ARRESTED IN SAHIBGANJ

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