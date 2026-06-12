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साहिबगंज में RPF की बड़ी कार्रवाई, बरहड़वा रेलवे स्टेशन से पकड़े दो युवक, बरामद हुए 58 लाख के मोबाइल

चोरी के 174 मोबाइल के साथ दो युवक गिरफ्तार ( Etv Bharat )

साहिबगंज: जिले के मालदा रेल मंडल के बरहड़वा स्टेशन से आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है. आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अप वनांचल एक्सप्रेस (13403) ट्रेन से दो शख्स बड़ी संख्या में मोबाइल लेकर बरहड़वा की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुमानी से बरहड़वा तक विशेष जांच अभियान चलाया.

58 लाख 95 हजार के मोबाइल फोन जब्त

जांच के क्रम में ट्रेन के जेनरल कोच ईआर 104464 से मालदा के कालियाचक निवासी मोहम्मद नासरुद्दीन एवं मोहम्मद रहमत शेख को पकड़ा है. तलाशी में उनके बैग से 174 पुराने एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत 58 लाख 95 हजार 878 रुपये आंकी गई है.

बरहड़वा प्रखंड में बढ़ी अवैध गतिविधि

वहीं गिरफ्तार दोनों युवकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए रेल थाना बरहड़वा को सुपूर्द कर दिया गया है. गौरतलब है कि बरहड़वा प्रखंड अवैध तरीके के कामकाज का सेंटर बन चुका है. यहां मोबाइल चोरी, नकली नोट, अवैध तरीके से देसी विदेशी शराब का केंद्र बन गया है.