डूंगरपुर में पांच लाख के नकली नोटों के साथ दो युवक गिरफ्तार...सोशल मीडिया से सीखा तरीका, अंधेरे में एक भागा
आरोपियों को यूपी का एक व्यक्ति नोट छापने का कागज मुहैया कराता था.
Published : September 30, 2026 at 5:22 PM IST
डूंगरपुर: जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने नकली नोट के लेनदेन के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने 2 सप्लायर से 4 लाख 95 हजार 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए. सभी नोट 500-500 के हैं. पुलिस ने नकली नोट के दोनों सप्लायर गिरफ्तार कर लिए, जबकि एक आरोपी रात के अंधेरे में फरार हो गया. पुलिस ने उनसे लैपटॉप एवं कलर प्रिंटर भी बरामद किया. इससे नकली नोट छापते थे. आरोपी डूंगरपुर में ही नकली नोट छापकर खपाने की तैयारी में थे.
पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माड़ा स्कूल मैदान में रात में कार में कुछ लोगों की ओर से नकली नोटों के लेनदेन की सूचना मिली थी. रामसगाड़ा थानाधिकारी कैलाश पंचारिया टीम के साथ पहुंचे. अंधेरे में मैदान में लग्जरी कार और पास में स्कूटी खड़ी थी. कार में कुछ लोग बैठे थे. पुलिस ने दबिश दी तो ड्राइवर सीट की तरफ बैठा युवक अंधेरे का फायदा उठा भाग गया. पुलिस ने कार में बैठे दोनों युवकों को पकड़ लिया.
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कार की सीट पर रखी थी गड्डियां: एसपी मनीष के अनुसार, कार की सीटों पर 500-500 रुपए की नोटों के बंडल पड़े थे. पुलिस ने इनके बारे में पूछा तो दोनों युवक घबरा गए. कार से 500-500 रुपए के नोट नकली पाए गए. युवकों ने अपना नाम डूंगरपुर की विजयगंज कॉलोनी निवासी भावेश खटीक (23) एवं नालंदा बैंगलोज निवासी नयन जोशी (19) बताया. पुलिस ने नकली नोट जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. कार एवं स्कूटी भी जब्त कर ली.
सोशल मीडिया से मिला आइडिया: पुलिस को पूछताछ में आरोपी नयन एवं भावेश ने बताया कि 8 से 10 दिन पहले उन्होंने नकली नोट छापने का काम शुरू किया था. एक लैपटॉप मिला है, जिससे ऐप के जरिए 500 रुपए की हूबहू नकली नोट का डिजाइन तैयार किया. इसके बाद कलर प्रिंटर से 500 के 4 लाख 95 हजार 500 रुपए नकली छाप दिए. आरोपियों ने बताया कि ये आइडिया सोशल मीडिया के जरिए मिला.
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यूपी से मंगवाए कागज: एसपी मनीष के अनुसार आरोपियों को यूपी का एक व्यक्ति नोट छापने का कागज मुहैया कराता था. ये नोट की तरह का हूबहू कागज है. उस पर बीच का चमकीला तार भी लगा था. पुलिस अब यूपी के आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है. दोनो आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वे नकली नोट देने आए थे. पुलिस ने भागने वाले आरोपी के बारे में भी पूछताछ की. पुलिस ने भागे आरोपी को पकड़ने के लिए भी दबिश दी, लेकिन पता नहीं लगा. जब्त कार भी आरोपी की थी.
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चारधाम की यात्रा पर गए थे एक के परिजन: नकली नोट सप्लाई के आरोपी नयन जोशी के माता-पिता एवं परिवार चारधाम यात्रा पर गया हुआ था. बेटे को पकड़े जाने की खबर उन्हें दी तो यात्रा छोड़कर घर रवाना हुए. पुलिस दोनों से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कारोबार कितने समय से चल रहा था, अब तक कितने रुपए के नकली नोट चला चुके हैं. फरार आरोपी नकली नोटों को कहां खपाता था?. आरोपियों ने बताया कि मौज शौक के साथ कम समय में लखपति बनने को नकली नोट छापने का काम शुरू किया. नकली नोट छापने के बाद पहली बार बाजार में खपाने आए थे, लेकिन पकड़े गए.
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