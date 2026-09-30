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डूंगरपुर में पांच लाख के नकली नोटों के साथ दो युवक गिरफ्तार...सोशल मीडिया से सीखा तरीका, अंधेरे में एक भागा

पुलिस के शिकंजे में आए दो आरोपी ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने नकली नोट के लेनदेन के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने 2 सप्लायर से 4 लाख 95 हजार 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए. सभी नोट 500-500 के हैं. पुलिस ने नकली नोट के दोनों सप्लायर गिरफ्तार कर लिए, जबकि एक आरोपी रात के अंधेरे में फरार हो गया. पुलिस ने उनसे लैपटॉप एवं कलर प्रिंटर भी बरामद किया. इससे नकली नोट छापते थे. आरोपी डूंगरपुर में ही नकली नोट छापकर खपाने की तैयारी में थे.