हरदोई में जाली नोट से शराब खरीदने पहुंचे दो युवक गिरफ्तार, 100 और 200 के तीन नकली नोट मिले
शाहाबाद कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 6:11 PM IST
हरदोई : शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मौलागंज बस स्टैंड के पास एक अंग्रेजी शराब के ठेके पर नकली नोटों से शराब खरीदने पहुंचे दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. सेल्समैन ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. शाहाबाद कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है.
सीओ संतोष सिंह ने बताया, शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा गंजहा निवासी आमिर (पुत्र शब्बन) और महुआ टोला निवासी सुमित (पुत्र रामकुमार) मौलागंज बस स्टैंड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर शराब खरीदने पहुंचे थे. आरोपियों ने शराब मांगते हुए सेल्समैन को 200 रुपये के दो नोट और 100 रुपये का एक नोट थमाया.
दुकान पर पहले से ही नकली नोटों के चलन से परेशान और सतर्क सेल्समैन ने नोट चेक किए और नकली होने का पता चलते ही दोनों को पकड़ लिया. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची शाहाबाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और कब्जे से जाली नोट बरामद कर उन्हें कोतवाली ले आई. पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें यह नकली नोट मोहल्ला दिलेर गंज के रहने वाले मुकेश नामक युवक ने दिए थे.
पुलिस आरोपियों द्वारा बताए गए मुकेश नाम के युवक की तलाश में दबिश दे रही है. सीओ संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्षेत्र में जाली नोटों का यह नेटवर्क कितना गहरा फैला हुआ है और इसमें कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं.
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